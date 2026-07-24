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泰超嫩小三吃人夫求別戴套！貼心人妻寄尪「治療HIV藥單」給她

▲出軌、偷情、外遇。（示意圖／達志影像）

▲泰國一名年約20歲的女子與已婚人夫不倫，人妻得知以後，寄了丈夫正在治療HIV的藥單給她。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

泰國近日爆發一起外遇糾紛，一名人妻指控丈夫不僅偷情，還涉嫌向小三隱瞞感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的事實，甚至將治療藥物寄給對方揭露真相，目前已委託律師研議提告，並預計於8月4日正式辦理離婚，事件曝光後引發泰國社群高度關注。

律師揭案情　人妻寄藥揭真相

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，當地律師阿努頌（Anusorn “Phat” Asurapong）20日在臉書公開的案件內容，委託人妻子並未第一時間循法律途徑處理，而是先將丈夫平時服用的HIV藥物寄送給小三，藉此揭露丈夫的健康狀況。

律師表示，人妻曾質問丈夫與小三發生性關係時是否有使用保險套，丈夫則回應，是小三不願意使用。人妻因此認為，丈夫刻意對小三隱瞞自身感染HIV的事實，不過相關指控目前尚未經法院認定，也未獲獨立證實。

小三約20歲　將正式辦離婚

律師指出，小三約20歲，目前無法確認她是否早已知悉相關情況，而委託人妻子預計於8月4日正式完成離婚登記。

由於涉及個人隱私，事件中的丈夫、人妻及小三身分均未對外公開。

社群熱議　律師回應質疑

案件曝光後迅速在泰國社群媒體發酵，不少網友質疑事件真實性，也有人認為律師不至於拿自身專業聲譽開玩笑，應有一定可信度。

另一方面，也有網友批評律師公開案件恐造成對HIV感染者的污名化。對此，阿努頌澄清，他批評的是感情中的欺瞞行為，而非感染HIV的人，希望透過此案提醒民眾外遇可能衍生的法律與健康風險。

泰國法律有規範　故意傳染恐涉刑責

依據泰國《刑法》第295條規定，若故意將傳染病傳播給他人，並造成他人身體或精神受損，可能涉及刑事責任；若導致重傷甚至死亡，刑責也可能隨情節加重。

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