AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

▲栗山龍出獄後轉往網路發展，但至今未明確向受害者致歉，引發網友痛批毫無悔意。（圖／翻攝自栗山龍YT）



記者曾羿翔／綜合報導

日本成人影片製作公司「Bakky」過去涉及欺瞞拍攝、暴力凌虐及性侵害等案件，被日本媒體形容為成人影業史上最惡劣事件之一。主嫌栗山龍服刑期滿出獄後，近期被發現開設YouTube頻道並公開露面，相關影片在社群平台X流傳後，引發大批日本網友撻伐，要求平台停止其頻道營利並予以下架。

女優遭迷昏後性侵 直腸穿孔終身裝人工肛門

綜合日媒報導，案件發生於2004年前後，製作團隊被指刻意隱瞞實際拍攝內容，並以灌酒、藥物等方式削弱女優意識，再將人帶往公寓。受害者在無法自由表達意願的情況下，遭到非自願性行為、集體性侵及暴力凌虐，其中一名20多歲女優更因傷勢嚴重，出現直腸穿孔、肛門破裂及生殖器官受損等情況，緊急治療後仍須裝設人工肛門，留下終身難以抹滅的身心創傷。

哭求停拍仍遭侵犯 栗山龍遭判刑18年

後續調查指出，Bakky製作的部分影片涉及綑綁、水刑、強迫灌酒及多人性侵等行為，受害女優即使哭喊、求饒並要求停止，拍攝仍未中斷。栗山龍也被控指揮多名男子對女優施以非自願性行為，將受害者的恐懼與痛苦當成影片賣點。案件曝光後，多名相關人士遭到逮捕，栗山龍最終因涉及嚴重性犯罪及傷害行為，被法院判處18年有期徒刑。

出獄替昔日團隊辯護 避談性侵罪行挨轟

栗山龍出獄後轉往網路發展，除上傳山林及個人生活影片，也在鏡頭前替昔日團隊辯護，聲稱成員具有熱忱、重視觀眾需求，並形容相關人士如今已「社會性死亡」、生活艱難。然而，他對當年涉及性侵、凌虐女優及造成被害者終身傷害等行為鮮少提及，也未見明確向受害者致歉，引發網友強烈反彈。有人留言痛批「趕快檢舉，不能讓犯罪者靠頻道營利」、「為什麼這種人還能公開復出」、「請先向被害者道歉」，也有網友直言「看到他出獄後若無其事地拍片，實在令人憤怒」、「絕對不能讓這種人繼續利用YouTube賺錢」。隨著抵制及檢舉行動擴大，目前其YouTube頻道已無法瀏覽。



▼點入栗山龍YouTube頻道，目前已經消失。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

