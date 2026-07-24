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寶可夢卡牌1張賣「5.17億天價」！日本政府憂洗錢擬列管

▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本集換式卡牌市場快速成長，部分稀有《寶可夢》卡牌價格甚至突破數百萬美元。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本作為《寶可夢》（Pokemon）與《遊戲王》等知名作品的發源地，近年卻因集換式卡牌市場快速膨脹，面臨偽卡、炒作及洗錢等問題。隨著部分稀有卡牌價格飆上數百萬美元，日本政府已開始研議建立監管制度，執政黨自民黨也成立專責調查小組，希望在防範不法交易與扶植本土內容產業之間取得平衡。

據《日本時報》報導，集換式卡牌過去多被視為學生之間的收藏與娛樂活動，但近年已發展成規模龐大的全球交易市場。在收藏家與投資客追捧下，稀有卡牌價格不斷攀升，甚至出現單張價值數百萬美元的交易。今年2月，網路紅人羅根保羅（Logan Paul）持有的1張稀有《寶可夢》卡牌，便以約1600萬美元（約新台幣5.17億元）的價格售出。

數據顯示，截至2025年的4年間，日本國內集換式卡牌市場規模成長約90%，達到3380億日圓（約新台幣667.5億元）。自民黨調查小組指出，卡牌如今已不只是一般消費商品，隨著市場規模擴大及資產價值提高，相關交易逐漸具有金融商品色彩，也衍生偽造、價格操縱與洗錢等不可忽視的風險。

調查小組在聽取業界意見後發現，雖然《寶可夢》與《遊戲王》等重量級卡牌IP皆源自日本，但卡牌在二手市場上的價值，卻高度依賴美國第三方卡牌評級公司PSA（Professional Sports Authenticator）的鑑定結果。評級結果不僅左右卡牌價格，也使日本在自身內容產業的定價與認證體系上，相對缺乏主導權。

主持新成立跨派系議員聯盟的自民黨眾議員木原誠二表示，相關討論除了要建立適當的監管規則，防堵偽造與非法資金流動，也應思考如何支持日本本土智慧財產權及內容產業發展。不過，他也強調，政府不會貿然祭出過度嚴格的規範，以免重演日本加密貨幣產業因監管限制過多，導致企業與人才轉往美國發展的情況。

目前調查小組正持續蒐集卡牌製造商、鑑定業者及其他產業人士的意見，未來將提出兼顧市場秩序與產業成長的政策建議，盼在降低洗錢及造假風險的同時，保留日本集換式卡牌市場的發展空間。

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