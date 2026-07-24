　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本女市長「休4個月產假」遭轟不負責任！　本尊霸氣回應

▲▼ 日本女市長「休4個月產假」遭轟不負責任！　本尊霸氣回應。（圖／X／川田翔子）

▲川田成為日本史上第一位在任期間請產假的地方首長。（圖／X／川田翔子）

記者王佩翊／編譯

日本京都府八幡市35歲市長川田翔子，日前正式開始休產假，成為全日本首位在任期內請產假的現任地方首長。她預計於產前與產後各休假8周，預計11月上旬回歸工作崗位。然而此舉卻遭到酸民狂轟「不負責任」，認為她既然打算要生小孩就不該出來競選。」對此，川田強調，休假期間將由副市長與市府團隊共同代理公務，她也會每周一次進行線上會議。

「首長請產假」開日本先例！酸民怒轟：任內懷孕太不負責任

根據《讀賣新聞》報導，川田翔子17日在八幡市廳內部的線上公告欄發布訊息表示，「我們成功跨出了『首長取得產假』這全新的一步。未來很有可能成為全日本極具價值的先例。」她19日參加完當地的社區祭典活動後，20日正式進入產假，預計11月上旬重返崗位。

針對市長請產假一事，八幡市政府截至目前已收到約90件支持意見，稱讚川田翔子「值得讚許」、「全力支持」；但同時也收到了高達70多件負面批評，甚至有反對者痛批，「任期內這樣做太不負責任」、「既然要懷孕生孩子就不應該出來競選市長」，社群網路上更是掀起激烈論戰。

面對各界質疑，川田翔子受訪時霸氣回應，「市長就像是一艘船的船長一樣。即使我暫時離開座位，並不代表我就下了船，市政本來就是靠整個團隊在運作的。」

法律漏洞爭議！遠距參加會報「薪水不減半」

報導指出，日本現行法律對地方首長的產假並無明確規範。規定產假的《勞動基準法》雖適用於一般地方公務員，但並不適用於透過選舉產生的市長等特別職公務員。對此，川田翔子依據《地方自治法》中「市長若遭遇『事故』由副市長代理職務」的規定，將生產認定為該範疇並依法取得「產假」。

在產假期間，川田翔子已預先與市府幹部就市政課題及災害應變進行精細部署。休假期間，她預計每周參加一次線上會議，重大決策仍由她親自裁決，其市長薪水也不會因此遭到扣減。

女首長比例僅4%！前知事力挺：首長請產假理所當然

事實上，日本參議院與眾議院早已分別在2000年與2001年將「生產」列為議員合法的缺席理由，隨後推廣至地方議會。然而根據日本總務省調查，截至2025年底，全日本市區町村長中女性比例僅佔微乎其微的4%，女性地方首長生產的情況過去幾乎從未被預想到。

曾於2010年成為日本首位請育嬰假的廣島縣前知事湯崎英彥表示，「首長請產假是理所當然的事。就像男性請育嬰假逐漸普及一樣，女性首長請產假未來也會變成常態。」

川田翔子強調，「不能因為過去沒有預想到『市長生產』就排斥它，而是應該去討論該如何制度化。希望這次請產假能向社會傳達出『即使擔任市長，也能兼顧工作與生產』的正面訊息。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
YTR小象試管求子大出血！　「流出3cm血塊」
岳庭荷蘭出事　兒子遇莫名攻擊血流如注
柯文哲帳戶遭凍結！連GPT都不能用　怒嗆賴清德
紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰超嫩小三吃人夫求別戴套！貼心人妻寄尪「治療HIV藥單」給她

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

寶可夢卡牌1張賣「5.17億天價」！日本政府憂洗錢擬列管

日本人平均壽命增加　女性逾87歲蟬聯世界第一

日本女市長「休4個月產假」遭轟不負責任！　本尊霸氣回應

曾精準預言新冠來襲、多項天災　泰國神婆曝下半年6大災難

沙烏地油輪改道蘇伊士運河　繞非洲運台灣「航程增至48天」

日本岐阜美濃飆40度！連續4天出現「酷暑日」　達最長紀錄

AV女優「轉戰政壇」當選參議員！深V+白襯衫　爆乳形象照曝

本周第3次衝突！菲律賓控中國海警連2天射水砲　最近僅距7公尺

台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝

剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

嬰兒缺氧「臉發黑」急送醫...特斯拉擋10秒才讓　高雄警出手了

(無字)驚悚畫面曝！砂石車違規左轉輾死騎士　肇事司機還酒駕

驚悚畫面曝！砂石車違規左轉輾死騎士　肇事司機還酒駕

家長會懂！夏天喇叭鎖瘋狂震動　門縫還送「拜訪函」

印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

紅霞颱風最快今夜生成「可能同步發海警」

泰超嫩小三吃人夫求別戴套！貼心人妻寄尪「治療HIV藥單」給她

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

寶可夢卡牌1張賣「5.17億天價」！日本政府憂洗錢擬列管

日本人平均壽命增加　女性逾87歲蟬聯世界第一

日本女市長「休4個月產假」遭轟不負責任！　本尊霸氣回應

曾精準預言新冠來襲、多項天災　泰國神婆曝下半年6大災難

沙烏地油輪改道蘇伊士運河　繞非洲運台灣「航程增至48天」

日本岐阜美濃飆40度！連續4天出現「酷暑日」　達最長紀錄

AV女優「轉戰政壇」當選參議員！深V+白襯衫　爆乳形象照曝

本周第3次衝突！菲律賓控中國海警連2天射水砲　最近僅距7公尺

瘦子甜牽愛妻台北補辦婚禮　席開近50桌「林志穎、邱澤都來了」！

YTR小象試管求子大出血！　「流出3cm血塊」直奔急診嘆：當媽不易

泰超嫩小三吃人夫求別戴套！貼心人妻寄尪「治療HIV藥單」給她

蔡瑞雪健身穿超辣！　「解放低胸背心炸上圍」被拍深邃事業線

陳傑憲雙安2打點領軍、陳聖平開轟　統一5比2兄弟止3連敗

直擊／《信號2》真的要播了！李帝勳親口證實：今年看得到

獨／岳庭慶結婚三十周年　結婚才一周老公就弄丟婚戒

星耀投控旗下星耀能源66億元聯貸案完成籌組　銀行團超額認購182%

台南消防車疑煞車失靈墜山溝　47輛同型幫浦車全面停用送檢

乖乖插旗麵包市場　攜手7-11推出兩款全新麵包

【路人傻眼急報警】大熊「掛在電線桿上」！　前爪緊抓橫槓、後腳「懸空狂晃」

國際熱門新聞

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

百年名校收攤！黃仁勳夫妻捐24億助重生

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

18歲女打110訂披薩　警秒懂出動救人

曾精準預言新冠　泰神婆曝下半年6災難

AV女優轉戰政壇！當選參議員

只是好玩？虎鯨撞碎翻車魚

寶可夢卡牌「賣5.17億」！日本政府嚇到出手

即／SK會長世紀離婚宣判！

伊朗拒絕停火方案　若遇襲將擴大戰火

歐盟宣布重罰Google 327億　川普恐反制

警局變炮房！日女警「值夜班」激戰人夫

夫妻還完30年房貸就賣掉　原因很現實

更多熱門

相關新聞

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

高市睡眠不足惹議！自曝每天最多睡3小時

日本首相高市早苗近日在社群平台X發文，透露自就任首相以來，每天睡眠時間幾乎只有「0到3小時」，直到日前適逢日本國定假日，才難得睡滿5小時，還利用空檔處理洗衣、燙衣及縫補衣物等家務。貼文曝光後引發熱議，不僅不少日本網友質疑「這不是美談」，在野黨也擔憂長期睡眠不足恐影響首相判斷力，甚至危及國家決策。

日本首例！35歲美女市長休16周產假

日本首例！35歲美女市長休16周產假

食藥署擬嚴管事後避孕藥　女綠委群起踩煞車

食藥署擬嚴管事後避孕藥　女綠委群起踩煞車

21局處齊力推動　台東性別平權政策持續升級

21局處齊力推動　台東性別平權政策持續升級

賈永婕適合當市長！邰智源提「不A助理費」網炸鍋

賈永婕適合當市長！邰智源提「不A助理費」網炸鍋

關鍵字：

日本政治女市長產假性別平權京都八幡市

讀者迴響

熱門新聞

頎邦遭檢調搜索股價跳空跌停　逾1.3萬張排隊等著賣

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

新手「仕女按摩」　1分鐘沒戴套慘了

彰化名店「謝家爌肉飯」老闆驟逝　今起永久歇業

快訊／「紅霞颱風」清晨正名！　愈晚雨愈大

兩性專家欣西亞爆婚變！美籍老公5年前外遇

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

陳庭妮生了！曬全家福溫馨合照

陳庭妮宣傳《陽光》就懷孕「胡宇威陪產」女兒超萌小名曝光！

王文洋包養甜美女大生「懷孕討10億」　非單一性對象敗訴

震撼彈！張景森宣布退出民進黨　「無法認同卓榮泰極大歷史錯誤」

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

外送員時薪245元　律師：根本是挑戰人性

他沒血便「冒2症狀」大腸癌3期　醫嘆：很多20幾歲就罹癌

百年名校收攤！黃仁勳夫妻捐24億助重生

更多

最夯影音

更多
台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝

台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝
剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑

剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

嬰兒缺氧「臉發黑」急送醫...特斯拉擋10秒才讓　高雄警出手了

嬰兒缺氧「臉發黑」急送醫...特斯拉擋10秒才讓　高雄警出手了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面