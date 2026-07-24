日本女市長「休4個月產假」遭轟不負責任！　本尊霸氣回應

▲川田成為日本史上第一位在任期間請產假的地方首長。（圖／X／川田翔子）



記者王佩翊／編譯

日本京都府八幡市35歲市長川田翔子，日前正式開始休產假，成為全日本首位在任期內請產假的現任地方首長。她預計於產前與產後各休假8周，預計11月上旬回歸工作崗位。然而此舉卻遭到酸民狂轟「不負責任」，認為她既然打算要生小孩就不該出來競選。」對此，川田強調，休假期間將由副市長與市府團隊共同代理公務，她也會每周一次進行線上會議。

「首長請產假」開日本先例！酸民怒轟：任內懷孕太不負責任

根據《讀賣新聞》報導，川田翔子17日在八幡市廳內部的線上公告欄發布訊息表示，「我們成功跨出了『首長取得產假』這全新的一步。未來很有可能成為全日本極具價值的先例。」她19日參加完當地的社區祭典活動後，20日正式進入產假，預計11月上旬重返崗位。

針對市長請產假一事，八幡市政府截至目前已收到約90件支持意見，稱讚川田翔子「值得讚許」、「全力支持」；但同時也收到了高達70多件負面批評，甚至有反對者痛批，「任期內這樣做太不負責任」、「既然要懷孕生孩子就不應該出來競選市長」，社群網路上更是掀起激烈論戰。

面對各界質疑，川田翔子受訪時霸氣回應，「市長就像是一艘船的船長一樣。即使我暫時離開座位，並不代表我就下了船，市政本來就是靠整個團隊在運作的。」

法律漏洞爭議！遠距參加會報「薪水不減半」

報導指出，日本現行法律對地方首長的產假並無明確規範。規定產假的《勞動基準法》雖適用於一般地方公務員，但並不適用於透過選舉產生的市長等特別職公務員。對此，川田翔子依據《地方自治法》中「市長若遭遇『事故』由副市長代理職務」的規定，將生產認定為該範疇並依法取得「產假」。

在產假期間，川田翔子已預先與市府幹部就市政課題及災害應變進行精細部署。休假期間，她預計每周參加一次線上會議，重大決策仍由她親自裁決，其市長薪水也不會因此遭到扣減。

女首長比例僅4%！前知事力挺：首長請產假理所當然

事實上，日本參議院與眾議院早已分別在2000年與2001年將「生產」列為議員合法的缺席理由，隨後推廣至地方議會。然而根據日本總務省調查，截至2025年底，全日本市區町村長中女性比例僅佔微乎其微的4%，女性地方首長生產的情況過去幾乎從未被預想到。

曾於2010年成為日本首位請育嬰假的廣島縣前知事湯崎英彥表示，「首長請產假是理所當然的事。就像男性請育嬰假逐漸普及一樣，女性首長請產假未來也會變成常態。」

川田翔子強調，「不能因為過去沒有預想到『市長生產』就排斥它，而是應該去討論該如何制度化。希望這次請產假能向社會傳達出『即使擔任市長，也能兼顧工作與生產』的正面訊息。」