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曾精準預言新冠來襲、多項天災　泰國神婆曝下半年6大災難

泰國神婆普萊透露被閻王警告要封口，在閉關前夕公布2026下半年6大預言。（翻攝ตามรอย Studio）

▲泰國神婆普萊透露被閻王警告要封口，在閉關前夕公布2026下半年6大預言。（翻攝ตามรอย Studio）

圖文／鏡週刊

泰國神婆普萊（Plai Navaracha）過去多次神準預測全球災難，曾以精準預測2019年新冠疫情、2024年中南半島洪災與2025年3月緬甸強震轟動一時，但因為洩漏太多天機被閻王點名，下令必須在7月封口禁言。她在閉關前夕，留下了2026年下半年的最後警示，希望能守護大眾平安。

洩漏天機閻王下令封口

泰國神婆普萊在5月底的節目無預警宣告，這將是她近期最後一次公開分享預言，她坦言因為過去不聽勸告、洩漏過多天機而受到冥冥之中的警告，「閻王叫我停，我就必須停」，而且去印度禮佛時又被佛陀警告，因此決定封口，不過在禁言之前，她還是搶先爆料了今年下半年的6大終極預測，立刻成為社群焦點。

加密貨幣恐崩盤

首先是金錢方面，雲端數位資產與加密貨幣價值恐崩盤，她建議大家身邊一定要存點實體現金最保險。其次是水底戰爭將在年中爆發，潛艇動向與公海衝突將成為關鍵，戰局走向完全難以預料，且戰勝國絕對不在中東，戰勝國將顛覆外界想像。

新型超級病毒將肆虐

在健康與環境方面，普萊示警超強效水傳播病毒即將來襲，霍亂與黃熱病等傳染病悄然現蹤，未來將與HIV病毒交織異變，孕育出更具殺傷力的超級病毒，並藉由水源迅速蔓延。她提醒大家一定要在家裝高效能濾水器，喝的水通通都要煮沸，千萬別碰生水或是來路不明的地下水。

外星人將現身

2026下半年極端天氣也將肆虐，極度乾旱與暴雨同時發生，連中東沙漠都罕見淹水，考驗著全球農作物的收成與應變能力。另外，普萊指出，外星人很快就會真正現身在人類眼前，並選擇河流與山區等特定地形暗中探查。其實他們早已悄悄滲透地球，其中外貌神似鱷魚與蜥蜴的一族被稱為爬蟲人的外星生物，將大搖大擺出現在街頭，回收過去留在地球的古老礦物，這場異星接觸恐將點燃人類爭奪稀有資源的衝突。

AI恐遇衝擊

而在AI浪潮下，普萊分析未來AI在職場上的衝擊將呈現兩極化發展。資金較少的小型企業仍舊依賴真人員工，而資本雄厚的大企業雖然會全面導入AI，卻可能因突如其來的網路崩潰，最後只好乖乖重聘真人。她強調想在浪潮中存活的關鍵在於勤奮、誠實、專心、不懶惰並持續提升自我，只要做到這幾點，根本不用怕被AI搶走飯碗。

保持警覺規避風險

普萊語重心長表示，人們常因習慣平順而失去戒心。她希望藉由這些警告讓大家提高防範，保持時刻警覺，藉此可規避風險。


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