日本人平均壽命增加　女性逾87歲蟬聯世界第一

▲日本女性的平均壽命蟬聯全球第一。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本政府今天公布的「2025年簡易生命表」顯示，日本男女去年的平均壽命，分別為81.35歲與87.33歲，各比2024年增加0.25歲與0.2歲。而日本女性的平均壽命蟬聯全球第一。

日本富士新聞網（FNN）報導，根據日本政府厚生勞動省（相當於衛服部）今天公布的數據，日本男性與女性的平均壽命差距，從2024年的6.03歲，縮減為5.98歲。

1947年，日本男女平均壽命分別為50.06歲與53.96歲，到了2020年，這個數字分別成長到81.56歲與87.71歲。

不過，日本男女的平均壽命在2021年起雙雙轉為下降，後來又有恢復的趨勢。2025年，日本男女的平均壽命均比2024年長。

日本TBS電視台報導，儘管統計平均壽命的方式因各國而異，不過日本女性去年的平均壽命已經連續41年位居全球第一；而日本男性的平均壽命則從2024年的第6名，跌到第7名。

儘管日本人因年邁過世導致死亡率增加，但日本男女去年平均壽命仍雙雙延長的原因，除了是癌症與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的死亡率下降之外，厚勞省的相關業務負責人分析，「也可能跟國民提升健康意識，以及日本具有高醫療水準有關」。