沙烏地油輪改道蘇伊士運河　繞非洲運台灣「航程增至48天」

▲圖為埃及蘇伊士運河。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著中東情勢升溫，石油出口航道荷莫茲海峽及曼德海峽受阻，沙烏地阿拉伯被迫改走埃及蘇伊士運河出口石油至亞洲市場。只不過這段繞行非洲大陸的路線，讓航程大增約1個月，燃料成本也翻倍。

路透報導，沙烏地阿拉伯過去雖曾使用蘇伊士運河出口部分石油，但數十年來從未真正將其當作主要出口通道，與1970、1980年代不同，當年沙國最大買家多集中在歐洲與美國，如今則多數位於亞洲。

19天變48天 成本大增

根據船訊追蹤機構Kpler和倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，油輪從沙烏地阿拉伯紅海揚布港（Yanbu）出發，經曼德海峽航向台灣僅需19天；但若改走蘇伊士運河、地中海、直布羅陀海峽，再繞行非洲最南端的好望角，航程則將大增至48天。

報導引用LSEG數據來計算，光是燃料成本就會從126萬美元翻倍至約287萬美元，加上通過蘇伊士運河另需支付的100萬美元通行費，整體成本大幅墊高。

紅海攻擊 迫使沙國轉向蘇伊士運河

今年2月美伊戰爭一度中斷荷莫茲海峽的石油運輸，沙烏地阿拉伯當時已把多數波斯灣石油出口改道紅海。不過隨著葉門叛軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）在紅海發動攻擊，使得這條紅海替代航線變得不安全，進而促使沙國轉向蘇伊士運河出口石油。

能源面向公司（Energy Aspects）表示，由於航行限制，大型油輪必須以半載狀態通過蘇伊士運河，再前往地中海經蘇伊士-地中海輸油管（Suez-Mediterranean，SUMED）補足油料。

這條輸油管線每日最多可輸送250萬桶，而沙烏地阿拉伯每日出口量約為700萬桶石油。