本周第3次衝突！菲律賓控中國海警連2天射水砲　最近僅距7公尺

▲菲律賓24日指控，中國海警連續第2天對菲律賓公務船隻發射水砲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊24日指控，中國海警連續第2天對菲律賓公務船隻發射水砲，雙方船隻一度僅距離7公尺，造成嚴重碰撞風險。這是本周菲律賓與中國在南海發生的第3起衝突，地點就在黃岩島（Scarborough Shoal）附近。

路透、拉普勒新聞網報導，菲律賓海岸防衛隊透過聲明表示，24日上午6時26分至7時53分之間，中國海警船分別朝菲律賓海岸防衛隊船隻BRP Cape San Agustin以及菲律賓漁業和水產資源局船隻BRP Datu Paduhinog發射水砲。

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The Philippine Coast Guard… pic.twitter.com/k6ZMfeWDPK — Jay Tarriela (@jaytaryela) July 24, 2026

根據聲明，到了接近9時之際，中國海警船朝菲律賓漁業和水產資源局的船隻BRP Datu Cabaylo發射水砲。中國海警船多次對菲律賓船隻採取危險航行動作，或危險且具攻擊性地貼近逼近。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警危險且不專業的行為」，並稱此處是菲律賓漁民傳統漁場，「其權利不容任何外國勢力非法侵犯」。

在24日早些時候，中國海警表示，已對數艘據稱在黃岩島周邊海域非法作業的菲律賓船隻採取管制措施。類似狀況23日也曾發生過。