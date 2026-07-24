警局變炮房！日女警值夜班「激戰人夫警察」　休息室交纏到倉庫

▲熊本縣兩名警察因在值勤期間於警察署內發生性行為而被懲戒。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣警察本部24日宣布，一名30多歲男性巡查長與一名20多歲女性巡查長涉嫌在值勤期間於警察署內發生「性行為」，因此對兩人祭出減薪懲戒處分。兩名涉事警察同日已主動提出請辭。

匿名檢舉揭發黑歷史！當值期間「休息室與倉庫」大搞性行為

根據《熊本縣民電視台》報導，熊本縣警察本部日前接獲一封匿名檢舉信，信中稱，「有警官正進行不適當的異性交際」，因此隨即展開內部調查。結果發現，這對男女警官竟在2025年11月與2026年1月的值夜班期間，直接在警察署內部的休息室以及倉庫發生性行為。

調查指出，兩人2025年曾於熊本縣內同一所警察署的刑事部門共事。其中30多歲的男性巡查長早已結婚，而20多歲的女性巡查長在明知對方有家庭的情況下，仍與其發展婚外情。

偷情時間長達10個月！兩人遭減薪處分後雙雙請辭

除了在警署內偷情外，調查還顯示，兩人在2025年9月至2026年6月期間，頻繁在熊本縣內的多處旅館開房約炮，進行不適當的異性交流。

熊本縣警察本部24日正式對兩人祭出為期1個月「減薪10分之1」的懲戒處分。面對調查，兩名警員坦承犯行並表示，「給警察單位帶來了極大的麻煩」、「這是作為警察官絕不該有的行為，感到非常抱歉。」兩人已於24日辦理離職。

對於警界爆發當值期間偷情的重大醜聞，熊本縣警察本部首席監察官澀谷明紀發表聲明公開致歉，「這是極其不該發生的警察人員行為，在此向縣民致上最深歉意。我們將徹底落實對全體職員的指導與教育，全力防止類似事件再度發生。」