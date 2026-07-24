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全球首見！日本近海6000m海底挖出「中重稀土」　2027大規模試採

▲▼全球首見！日本深海挖出「中重稀土」。（圖／JAMSTEC）

▲日本南鳥島深海試採計畫成功挖掘中重稀土。（圖／JAMSTEC，下同）

記者王佩翊／綜合報導

日本文部科學省旗下海洋研究開發機構（JAMSTEC）24日宣布，鑽探船「地球號」1月在日本本州東方約1950公里的南鳥島近海，從水深約6000公尺的海床回收約50公噸泥土，經分析後確認其中含有「中重稀土」。中重稀土在電動車、半導體及國防工業等高科技產業不可或缺，日本當局也將展開大規模試採。

▲▼全球首見！日本深海挖出「中重稀土」。（圖／JAMSTEC）

稀土泥成分曝光

根據《日本經濟新聞》報導，JAMSTEC的分析結果，此次回收的泥土中，稀土總量約54%屬於用途廣泛的中重稀土，其餘約46%則為釹等輕稀土。從回收數量來看，半導體與國防領域使用的「釔」占比最高，其次為核反應爐控制材料「釓」，第三則是電動車馬達磁鐵所需的「鏑」。不過，稀土的總重量與濃度等更詳細的數據目前並未對外公開。

▲▼全球首見！日本深海挖出「中重稀土」。（圖／JAMSTEC）

鎖定中國7成產能展開突圍

日本積極推動這項計畫，背後有明確的戰略意圖。目前中國掌握了全球約7成的稀土礦山產量，高度的資源集中讓各國在供應鏈上承受相當風險。日本政府以經濟安全保障為優先考量，將開發國內稀土來源列為要務，南鳥島深海試採計畫正是在這樣的背景下誕生，也是內閣府「戰略性創新創造計畫」（SIP）的一部分。

日本海洋研究開發機構的鑽探船「地球號」因此在1月被派往南鳥島的專屬經濟區（EEZ），並於水深約6000公尺的海底，打撈約50公噸的泥巴，得出此次結果。

▲▼全球首見！日本深海挖出「中重稀土」。（圖／JAMSTEC）

明年展開正式試採

驗證成功後，日本計劃於2027年2月起啟動為期約一個月的正式試採作業，流程涵蓋將海床泥土運送至南鳥島、完成脫水處理後再轉運回日本本土，接著依序進行分離、精製與精煉等完整程序，全面檢驗日本自行生產稀土的可行性。

產業化路上仍有硬仗要打

儘管技術驗證令人振奮，要走到真正的商業量產仍有相當距離。南鳥島地處偏遠，距離日本東京市區約1950公里，且各項基礎設施尚待建置，後勤挑戰不容小覷。日本內閣府等相關單位預計在2027年度底，依據試採結果進行損益的綜合評估，目標是在2028年度之後實現產業化。

▲▼全球首見！日本深海挖出「中重稀土」。（圖／JAMSTEC）

全球首項深海低衝擊技術

SIP計畫負責人石井正一今天在記者會上表示，「已確認能夠將深海稀土泥連續撈上船的技術，這是全球首項致力於降低深海環境負荷的技術。」日本官方將此次試採定位為全球首見的深海稀土試採計畫，若最終成功實現量產，不僅有望重塑全球稀土供應格局，也將對高科技產業的原料來源帶來深遠影響。

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