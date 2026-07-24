　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／世紀離婚宣判了！SK會長崔泰源須向前妻「支付208億」

▲▼南韓SK集團會長崔泰源與盧素英2015年以後婚姻生活宣告破滅。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓SK集團會長崔泰源與盧素英2015年以後婚姻生活宣告破滅。（圖／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

南韓SK集團會長崔泰源、前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」結果出爐。首爾高等法院今（24）日裁定，崔泰源必須向前妻支付9440億韓元（約新台幣208億元）。

《韓聯社》報導，首爾高等法院是在南韓最高法院去年10月裁定將此案發回重審後，做出上述判決。當時，最高法院也宣布維持2人離婚判決，確定崔泰源須支付盧素英20億韓元（約新台幣4414萬）撫慰金。

纏訟多年　世紀離婚官司一次看

2人在1988年9月結婚，育有3名子女，但婚姻最終走向破裂。崔泰源2017年7月向法院申請離婚調解，但最終破局，並於2018年2月轉入正式訴訟。原本不願離婚的盧素英則於2019年12月改變態度反訴離婚。

在離婚訴訟一審中，法院2022年12月判決崔泰源須支付盧素英精神撫慰金1億韓元（約新台幣220萬元）及現金665億韓元（約新台幣14億）的財產分割。

然而到了2024年5月的二審，法院認為前總統盧泰愚的「300億韓元（約新台幣6.6億）秘密資金」與盧素英的貢獻對SK集團成長有所助益，因此認定崔泰源持有的SK株式會社股份屬於財產分割對象，將撫慰金大幅提高至20億韓元，財產分割金額更是暴增至1兆3808億韓元（約新台幣304億元）。

不過，最高法院於2025年10月翻轉二審認定指出，盧泰愚前總統的秘密資金屬於非法資金，即使該筆資金流入SK集團，也不能在財產分割中視為盧素英的貢獻，因此將案件發回重審。

當時二審將撫慰金定為20億韓元的判決已獲得確定，因此發回重審的焦點僅集中在「財產分割」部分。

SK會長崔泰源「世紀離婚」今宣判！耗時9年　天價財產怎麼分成關鍵

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《單身4》女神來台嚇到！　下飛機像汗蒸幕「比地獄島還崩潰」
朱崙街「樹海淹沒」神秘公寓　幼華焦家10億買下
NVIDIA 將調漲 RTX 顯卡價格！通路證實：最多貴 2
快訊／毒油風暴！3董座親上火線致歉
台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估216
台玻夫人「女婿是5566小刀」　驚人身家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AV女優「轉戰政壇」當選參議員！深V+白襯衫　爆乳形象照曝

本周第3次衝突！菲律賓控中國海警連2天射水砲　最近僅距7公尺

警局變炮房！日女警值夜班「激戰人夫警察」　休息室交纏到倉庫

全球首見！日本近海6000m海底挖出「中重稀土」　2027大規模試採

搭車遭性騷！18歲女撥110「訂披薩」　警一聽秒懂出動救人

日本公告皇室典範修正案　將在10月24日生效

快訊／世紀離婚宣判了！SK會長崔泰源須向前妻「支付208億」

被忘在娃娃車上7小時　葡萄牙18個月大女童亡

俄「蘇-57匿蹤戰機」墜毀莫斯科地區　疑遭己方誤擊

虎鯨高速衝刺「撞碎翻車魚」　科學家：可能只是好玩

剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑

台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

排隊進北檢！「王道理財」涉詐遭兵分23路攻破　員工穿號碼背心移送

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

嬰兒缺氧「臉發黑」急送醫...特斯拉擋10秒才讓　高雄警出手了

(無字)驚悚畫面曝！砂石車違規左轉輾死騎士　肇事司機還酒駕

驚悚畫面曝！砂石車違規左轉輾死騎士　肇事司機還酒駕

紅霞颱風最快今夜生成「可能同步發海警」

高雄都會公園旁驚見多塊人骨！疑失蹤7年男子...家屬赴殯儀館指認

AV女優「轉戰政壇」當選參議員！深V+白襯衫　爆乳形象照曝

本周第3次衝突！菲律賓控中國海警連2天射水砲　最近僅距7公尺

警局變炮房！日女警值夜班「激戰人夫警察」　休息室交纏到倉庫

全球首見！日本近海6000m海底挖出「中重稀土」　2027大規模試採

搭車遭性騷！18歲女撥110「訂披薩」　警一聽秒懂出動救人

日本公告皇室典範修正案　將在10月24日生效

快訊／世紀離婚宣判了！SK會長崔泰源須向前妻「支付208億」

被忘在娃娃車上7小時　葡萄牙18個月大女童亡

俄「蘇-57匿蹤戰機」墜毀莫斯科地區　疑遭己方誤擊

虎鯨高速衝刺「撞碎翻車魚」　科學家：可能只是好玩

海基會：對岸無法保障國人赴陸安全　又拒循兩會機制協助

暑假旅遊旺季到來　台東縣府提醒旅宿業遵守房價規定

電費炸裂！冷氣24度「風量只開最小」　他揭超多人不知：超級耗電

看完鹿野高台熱氣球先別走　主題館邀民眾留言許願抽自由飛

收容所最萌員工！「橘貓測試員」每月上班2次　幫助高齡犬找家

《單身4》女神來台嚇到！　下飛機像汗蒸幕「比地獄島還崩潰」

南島樂音跨海相會　國際音樂人齊聚台東博覽會共演

藍白未來帳戶條例三讀　原創綠委批東施效顰：抄都抄不好破洞百出

《單身即地獄4》李時安夏季底妝持久秘訣公開！保養只擦到精華就好

消暑也要吃得安心！桃園衛生局大規模抽驗　好市多複檢未過挨罰

黃鐙輝為戲操壞身體暫時休息　老婆萁萁嫌棄「很爽都在家」

國際熱門新聞

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

百年名校收攤！黃仁勳夫妻捐24億助重生

即／SK會長世紀離婚宣判！

歐盟宣布重罰Google 327億　川普恐反制

伊朗拒絕停火方案　若遇襲將擴大戰火

只是好玩？虎鯨撞碎翻車魚

英特爾財報超預期　盤後一度漲超13%

夫妻還完30年房貸就賣掉　原因很現實

偏心栽培學霸孫　爺擁1183萬資產孤老

堅持一中政策！泰總理：不影響台泰關係

美媒：川普想對伊朗重啟「大規模作戰」　超越史詩怒火

美匯率操縱報告　台灣等10國列觀察名單

美戰爭部次長：台灣屬第一島鏈　確保強大防衛戰力

更多熱門

相關新聞

SK會長崔泰源「天價離婚案」今宣判！

SK會長崔泰源「天價離婚案」今宣判！

南韓SK集團65歲會長崔泰源與同齡的前總統盧泰愚之女、Art Center Nabi館長盧素英的「世紀離婚案」，歷經長達9年的法律拉鋸戰後，發回更審的結果將於24日下午正式出爐。首爾高等法院家事1庭預計於下午2時宣判結果。

成年韓男「10人中有4人」曾買春　泰好玩

成年韓男「10人中有4人」曾買春　泰好玩

胸口刺「東大門」　警破獲韓黑幫涉跨境詐騙

胸口刺「東大門」　警破獲韓黑幫涉跨境詐騙

美日韓外長重申台海和平　譴責中國改變現狀

美日韓外長重申台海和平　譴責中國改變現狀

南韓公寓突爆炸！他激憤「闖管理室縱火」

南韓公寓突爆炸！他激憤「闖管理室縱火」

關鍵字：

崔泰源盧素英SK世紀離婚南韓

讀者迴響

熱門新聞

頎邦遭檢調搜索股價跳空跌停　逾1.3萬張排隊等著賣

新手「仕女按摩」　1分鐘沒戴套慘了

彰化名店「謝家爌肉飯」老闆驟逝　今起永久歇業

快訊／「紅霞颱風」清晨正名！　愈晚雨愈大

陳庭妮生了！曬全家福溫馨合照

兩性專家欣西亞爆婚變！美籍老公5年前外遇

王文洋包養甜美女大生「懷孕討10億」　非單一性對象敗訴

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

震撼彈！張景森宣布退出民進黨　「無法認同卓榮泰極大歷史錯誤」

他沒血便「冒2症狀」大腸癌3期　醫嘆：很多20幾歲就罹癌

百年名校收攤！黃仁勳夫妻捐24億助重生

外送員時薪245元　律師：根本是挑戰人性

陳庭妮宣傳《陽光》就懷孕「胡宇威陪產」女兒超萌小名曝光！

即／台灣先升格未命名颱風　23:30首發海警

更多

最夯影音

更多
剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑

剴剴案定讞！惡保母劉彩萱判無期、劉若琳18年　將入獄服刑
台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝

台玻夫人徐莉玲突槓謝霆鋒王菲　控找「巫師」傷害張柏芝逼寫遺書　被寬姐噴「欠揍」刪文！坦言:不認識柏芝

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

川普：伊朗只要攻擊一艘船...就炸毀伊朗一座橋或發電廠

排隊進北檢！「王道理財」涉詐遭兵分23路攻破　員工穿號碼背心移送

排隊進北檢！「王道理財」涉詐遭兵分23路攻破　員工穿號碼背心移送

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

女騎士誤闖國道！暖男切路肩一路護送6km...國道警：統統開罰

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面