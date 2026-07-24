快訊／世紀離婚宣判了！SK會長崔泰源須向前妻「支付208億」

▲南韓SK集團會長崔泰源與盧素英2015年以後婚姻生活宣告破滅。（圖／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

南韓SK集團會長崔泰源、前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」結果出爐。首爾高等法院今（24）日裁定，崔泰源必須向前妻支付9440億韓元（約新台幣208億元）。

《韓聯社》報導，首爾高等法院是在南韓最高法院去年10月裁定將此案發回重審後，做出上述判決。當時，最高法院也宣布維持2人離婚判決，確定崔泰源須支付盧素英20億韓元（約新台幣4414萬）撫慰金。

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2人在1988年9月結婚，育有3名子女，但婚姻最終走向破裂。崔泰源2017年7月向法院申請離婚調解，但最終破局，並於2018年2月轉入正式訴訟。原本不願離婚的盧素英則於2019年12月改變態度反訴離婚。

在離婚訴訟一審中，法院2022年12月判決崔泰源須支付盧素英精神撫慰金1億韓元（約新台幣220萬元）及現金665億韓元（約新台幣14億）的財產分割。

然而到了2024年5月的二審，法院認為前總統盧泰愚的「300億韓元（約新台幣6.6億）秘密資金」與盧素英的貢獻對SK集團成長有所助益，因此認定崔泰源持有的SK株式會社股份屬於財產分割對象，將撫慰金大幅提高至20億韓元，財產分割金額更是暴增至1兆3808億韓元（約新台幣304億元）。

不過，最高法院於2025年10月翻轉二審認定指出，盧泰愚前總統的秘密資金屬於非法資金，即使該筆資金流入SK集團，也不能在財產分割中視為盧素英的貢獻，因此將案件發回重審。

當時二審將撫慰金定為20億韓元的判決已獲得確定，因此發回重審的焦點僅集中在「財產分割」部分。

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