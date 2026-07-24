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搭車遭性騷！18歲女撥110「訂披薩」　警一聽秒懂出動救人

▲▼ 講電話,通話,搭車。（圖／VCG）

▲女子搭車疑被司機性騷擾，假裝打電話訂披薩，其實是在報警。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

德國近期一名18歲女子搭乘計程車期間疑遭司機性騷擾，因為害怕被對方聽見她在報警，撥打110緊急報案電話的時候「假裝訂披薩」，接線女警察覺異狀，立刻派遣巡邏車趕赴現場，順利協助女子脫困。

撥打110「訂披薩」　女成功向警方求救

德通社報導，這起事件發生在上週六凌晨，這名18歲女子搭乘計程車，從波鴻（Bochum）前往蓋爾森基興（Gelsenkirchen），沒想到在路途中，35歲司機疑對她做出性騷擾行為。

她擔心報警會被對方聽見，於是撥通110緊急電話，向接線人員稱要「訂購一份披薩」。女警接獲電話後，研判來電者身處險境且無法自由說話，火速派遣巡邏車前往。

警員趕抵現場後順利找到兩人，女子指控司機對她性騷擾。警方已對這名35歲男子展開刑事調查。

詢問「路易莎在嗎？」也是求救暗號

警方提醒，民眾若遇到危急狀況應優先打110，就算當下無法明說，也能透過看似平常的對話傳遞求救訊號，員警均受過訓練能識別異常對話模式並採取適當應對措施。

除了假裝訂披薩，在酒吧或夜店也可使用「路易莎在嗎？」這句暗號，員工聽到後便會協助脫困或報警。另外，「Signal for Help」手勢也是無聲求救的方法，張開手掌將拇指收進掌心、再以四指包覆拇指，暗示他人自身需要協助、正遭遇危險的處境。

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