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俄「蘇-57匿蹤戰機」墜毀莫斯科地區　疑遭己方誤擊

▲▼俄「蘇-57匿蹤戰機」墜毀莫斯科地區　疑遭己方誤擊。（圖／翻攝Telegram）

▲一架蘇-57匿蹤戰機墜毀莫斯科地區。（圖／翻攝Telegram）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯莫斯科州一架蘇-57（Su-57）23日意外墜毀，幸好飛行員及時彈射逃生，也無其他人員受傷。部分消息指出，事故原因可能是己方誤擊，但此說法未獲官方證實。

蘇-57墜毀　黑煙竄天畫面曝光

Telegram流傳的現場畫面顯示，飛機墜落在一片田野中，距離住宅建築相當遠，殘骸上方升起濃密黑煙。

俄羅斯國防部聲明，莫斯科州一架教練戰鬥機在執行起飛任務時墜毀，飛行員成功彈射逃生，目前生命沒有危險。飛機墜落在人煙稀少的地區，飛行時未攜帶彈藥，地面上也無任何建築受損，初步研判肇因為航空設備的技術故障。

《生意人報》、《基輔獨立報》等媒體指出，墜毀機型是蘇-57第5代多用途匿蹤戰鬥機，墜落地點奧金佐沃（Odintsovo）地區距離莫斯科市中心約60公里，附近還有庫賓卡軍用機場（Kubinka military airfield）。

俄媒Mash則指出，「飛行員直到最後一刻都在嘗試將飛機帶離住宅區。」

當局啟動調查　傳遭己方誤擊

俄羅斯調查委員會已針對「違反飛行規則或飛行準備規則」一事立案調查，事故原因將由調查人員、軍事專家以及國防部委員會共同釐清。

但美國《軍事觀察雜誌》引述俄羅斯消息報導，這架戰鬥機疑似遭BARS-莫斯科防空部隊誤判並開火攻擊。該部隊是一支志願性地方防空編隊，任務是保護首都，因應日益頻繁烏克蘭遠程無人機攻擊。

俄最先進戰機　蘇-57是什麼？

蘇-57是俄羅斯目前最先進的現役戰機，由「蘇霍伊公司」（Сухой）研製，透過複合材料、機身外形設計及吸收雷達波的技術，降低被雷達與其他偵測系統發現的可能性，2020年起正式在俄羅斯航太部隊服役。

《基輔獨立報》報導，蘇-57在烏克蘭戰爭中主要被用於Kh-59和Kh-69等飛彈的遠程打擊。

烏克蘭無人機部隊指揮官布羅夫迪（Robert "Magyar" Brovdi）今年5月曾公開指出，蘇-57每架造價約1億至1.2億美元，對烏克蘭的航空力量與防空系統構成「重大威脅」。

 
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