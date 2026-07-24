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泰國總理堅持「台灣中國不可分割」！　自信回應：不影響台泰關係

▲▼ 泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）認為，泰國支持一中政策立場，不會影響台泰關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

泰國與中國聯合聲明貶損台灣主權，我國外交部發表聲明批評「嚴重悖離事實」，並要求泰國勿配合中方打壓。對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）23日公開回應，強調泰國長期奉行「一中政策」，並非新立場，同時相信此次爭議不會動搖泰台雙邊關係、免簽待遇，也不影響在台泰籍勞工的各項權益。

事件起源於阿努廷7月18日赴中國與國家主席習近平會晤後，泰中兩國聯合發布的聲明。聲明中明確指出台灣是中國領土不可分割的一部分，表態堅定支持中國和平統一大業，反對任何形式的「台獨」，並稱泰方支持中國「一國兩制」政策，此舉隨即引發台灣強烈反彈。

外交部7月21日發表聲明，批評聯合聲明相關文字「嚴重悖離事實」，對中國政府一再散播貶損台灣主權的不實論述提出強烈抗議與嚴正譴責，更對泰國政府罔顧事實、配合中國貶抑台灣主權地位的作為表達失望與遺憾，並敦促泰方珍視兩國長久友誼，勿持續配合中國打壓。

面對台灣的不滿，阿努廷23日接受《泰國詢問報》（Thai Enquirer）、《考索德英文報》（Khaosod English）及《標準報》（The Standard）等泰媒採訪時坦言，泰方已充分知悉台灣的立場，但泰國的外交政策方向明確，並非此次才突然改變。他強調，泰國對於在不牴觸自身外交立場的前提下與台灣各領域合作，始終持開放態度，「從未試圖限制任何形式的合作」。

當記者追問，台灣是否會因此認定泰國倒向北京？阿努廷微笑回應，「我們的政策就是一中，沒有偏向任何一方。」目前，台泰之間的免簽協議與勞工合作機制是否受到波及，外界仍持續關注。

 
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