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西班牙野火失控萬人急撤　進入國家緊急狀態

▲▼ 西班牙野火。（圖／路透）

 ▲西班牙多場野火失控狂燒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙多場野火失控狂燒，政府23日晚間正式宣布馬德里地區（Madrid region）及鄰近的阿維拉省（Avila）進入國家緊急狀態，加快調度資源撲滅火勢。目前最嚴重的野火就在距離馬德里約100公里的瓜達拉哈拉省（Guadalajara），自16日至今已燒毀3.2萬公頃土地。

西班牙火勢失控！萬人急撤　總理發聲

法新社報導，馬德里地區近日各地因多起森林大火同時延燒，總計已有超過1萬人撤離。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）透過社群平台X發文表示，政府已動用一切可用資源，以撲滅肆虐阿維拉、托雷多（Toledo）、馬德里等地的嚴重野火，呼籲民眾保持高度警覺，並遵循當局指示行動。

▲▼ 西班牙野火。（圖／路透）

西班牙當局23日向距離馬德里約60公里的弗瑞斯諾村（Aldea de Fresno）3500位居民發送撤離通知。在此之際，阿維拉省23日爆發的野火也失控蔓延，當地政府要求多個市鎮居民留在室內。由於火勢逼近，提恩布洛（El Tiemblo）一處鄉村旅遊區與住宅區也有1500人被迫撤離。

根據歐洲森林火災資訊系統的統計，西班牙今年累計遭焚毀林地已近12.5萬公頃，2025年全年則是39.3萬公頃。

法國向歐盟求助！　數千人撤離

歐洲西部近日遭受極端高溫與強風夾擊，法國已向歐盟尋求緊急援助，並下令居住在西南部大西洋沿岸的數千名遊客撤離露營地與度假屋，消防人員在滅火飛機的支援下，全力搶救控制火勢。

▲▼ 法國野火。（圖／路透）

▲法國也爆發野火，向歐盟尋求緊急援助。（圖／路透，下同）

現年69歲居民馬蒂諾（Patrick Martineau）表示，憲兵挨家挨戶敲門通知撤離，當時火勢距離約僅500公尺，他們只能匆忙收拾行李離開。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國已啟動歐盟民事保護機制請求協助，並警告危機情勢仍非常緊張。歐盟危機管理執行委員拉碧（Hadja Lahbib）指出，歐盟將提供3架滅火飛機支援法國。

▲▼ 法國野火。（圖／路透）

義大利有人縱火　布綁浪貓尾巴散播火勢

義大利數千名緊急人員正在西西里島與卡拉布里亞地區（Calabria）對抗數十起火災。當地官員稱，有縱火犯把浸泡易燃液體的布條綁在流浪貓尾巴上藉此縱火，助長火勢蔓延。

根據西西里首長史濟法尼（Renato Schifani）的說法，已派出空中滅火飛機，投入救災。

▼ 義大利西西里島野火，燒毀區域清晰可見。（圖／路透）

▲▼ 義大利西西里島野火，燒毀區域清晰可見。（圖／路透）

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