日自衛隊爆「蒐集市民性癖」！情報部隊違法監視　再派女隊員色誘

▲日本陸上自衛隊傳出違法蒐集一般市民的個人情報。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊中央情報隊（位於東京、埼玉的朝霞駐屯地）旗下對外情報部門「現地情報隊」，日前才被爆出針對日本大學教授等一般市民的「愛國心」等思想信仰進行組織性調查。如今更有退役隊員出面踢爆，該部隊蒐集的情報項目甚至涵蓋了「性癖好」、「異性關係」、「身體特徵」等極度私密的個人隱私。這些資訊不僅未經當事人同意，調查報告更未依法登錄為公文書，疑似秘密進行違法監視與控制。

「個人BSD報告」連身材都記！女性被寫「肉肉的」、暗查性癖好與負債

根據《熊本日日新聞》獨家報導，有退役隊員透露，現地情報隊會主動接觸大學教授或NPO法人（非營利組織）相關人員，並製作名為「個人BSD（Basic Source Data，基本來源資料）報告書」的文件保存在部隊內部。

該報告書除了對象的照片、學歷、經歷、家庭環境等基本資料外，還包含「與異性交際關係」、「資產與負債等金錢狀況」、「日常金錢觀」、「獎賞、懲罰與犯罪紀錄」等項目。

令人震驚的是，在一名NPO法人代表男性的報告書中，竟然詳細記錄了皮膚、瞳孔、髮色、身高與體重；而在另一名女性的報告書中，甚至寫下了「胖嘟嘟」等身材特徵。

關於蒐集性癖好等隱私的目的，前隊員證實，「不限於性癖好，包括酒量、抽菸嗜好或是喜好女色等，都能拿來作為創造接觸機會的手段。部隊裡也有女性隊員，有時也會利用這點去接觸目標。獲取情報的手段沒有界線，對於實際缺錢的人，甚至會以交通費等名義給予金錢。這些預算屬於秘密情報活動費，並未對外公開。」

完全瞞過防衛大臣！報告未登錄公文書 藏匿於朝霞駐屯地

報導指出，這些報告書皆保管於當地情報隊據點所在的朝霞駐屯地，但完全沒有作為官方「公文書」進行登記或管理。在自衛隊內部，也僅有極少數特定人員知道這些報告書的存在，連防衛大臣等文官首長都被完全瞞在鼓裡。

事實上，自衛隊過去就曾因監視與控制市民而挨告。2007年10月，東北6縣參與反對派兵伊拉克運動的市民，因遭自衛隊情報保全隊監視而提告國家。仙台高等法院於2016年2月判決指出，自衛隊部分行為已侵犯隱私權屬違法，並認定「個人隱私不被任意獲取、不被公布給第三方的自由，屬於人格權，應受法律保護」。當時日本政府並未上訴，且支付了損害賠償金。

律師怒轟「司法判違法還繼續」！防衛省回應：需時間確認

曾在該起訴訟中擔任市民原告方律師團事務局長的律師小野寺義象指出，「司法當年已明確判決違法，國家也放棄上訴並支付賠償金。如果自衛隊至今仍不知反省，繼續組織性地在未經同意下蒐集個人情報，這絕不能被坐視！政府必須儘速查明實情。」

對此，日本防衛省僅回應表示，「仍需要時間確認事實，但我們會採取相應的處置與應對。」