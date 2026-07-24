美國11人水上飛機墜毀起火　畫面曝光

▲這家飛機當時機上載著10名乘客及1名飛行員。（圖／翻攝自X@USCGNorthwest）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯莫爾航空（Kenmore Air）一架水上飛機23日從西雅圖聯合湖起飛，沒想到卻在聖胡安群島（San Juan Islands）北部緊急降落後墜毀起火。這架飛機當時共載有11人，所幸全員確認安全，其中4人傷勢嚴重送醫。

WATCH: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes in Shallow Bay, north of Seattle. Everyone survived pic.twitter.com/MIsY9xlXsu — BNO News (@BNONews) July 24, 2026

KING 5 News報導，這架單引擎渦輪螺旋槳飛機23日當地下午4時30分從西雅圖聯合湖起飛，機上有10名乘客及1名飛行員，原定前往羅奇港（Roche Harbor），卻在下午5時15分在蘇西亞島附近墜毀。

WATCH: Kenmore Air plane carrying at least 10 crashes near Sucia Island in Washington’s San Juan Islands pic.twitter.com/r7Dv30e79t — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

事發後，美國海岸防衛隊、聖胡安島消防救援隊等單位抵達現場展開救援。現階段尚不清楚這起墜毀事故的發生原因，美國國家運輸安全委員會已表示正展開相關調查。

肯莫爾航空執行長古德格爾（David Gudgel）發布聲明表示，「今晚我們的一架飛機在蘇西亞島附近發生事故，所幸機上人員均已尋獲，當前首要任務是確保乘客與飛行員獲得所需照護與協助。我們由衷感謝美國海岸防衛隊、當地緊急救援人員以及所有參與救援行動的人員。肯莫爾航空將全力配合調查單位，並會持續提供經證實的最新消息」。