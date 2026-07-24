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來台灣被拘留！英25歲老師1個月音訊全無　家屬心碎籌錢中

▲▼ 英國25歲舞蹈老師路易斯波特（Lewis Potter）。（圖／翻攝自Crowdfunder）

▲路易斯波特來台灣被拘留。（圖／翻攝自Crowdfunder）

記者詹雅婷／綜合報導

英國25歲舞蹈老師路易斯波特（Lewis Potter）今年6月來台灣旅遊，不料因隨身行李被查出疑似違禁物質，遭到台灣當局拘留。事發至今超過1個月，焦急萬分的家屬無法與他取得聯繫，歷經數周努力終於找到委任律師，只能透過此人獲知最新進展，同時發起募資籌措法律相關費用。

幫朋友帶行李出事了

每日郵報、STV News等報導，法夫郡25歲舞蹈老師路易斯波特（Lewis Potter）今年6月啟程前往台灣旅行，據信他原本要與一位友人同行，但對方在出發前臨時取消行程，並拜託他幫忙把行李箱一起帶過去。

由於對方是信任的朋友，路易斯波特當時對幫忙帶行李一事完全沒有心生懷疑。豈料他一抵達台灣就遭拘留，理由是行李箱內查獲疑似違禁物質；面對這狀況，路易斯波特堅稱不知情。

整起案件仍處於調查階段，且路易斯波特已獲得法律協助。家屬稱無法聯繫上他，只能透過委任律師了解狀況。

無法取得聯繫　家人心碎籌錢

路易斯波特的母親安德里娜勞（Andrina Law）提到，當初歷經數周焦急尋找答案之後，終於在台灣委任律師，並讓此人與路易斯波特見面，「在這之前一直沒人能與兒子通話、聯繫或探視……我們別無選擇，只能自費委請律師前往探視他，而我們目前對路易斯波特及其處境的所有了解，都是透過這次會面得知」。

這狀況讓她直言，「我們心都碎了……這一個多月來，我們完全無法與他聯繫，也不知道發生了什麼事。這種不確定感、語言隔閡，再加上7小時的時差，讓這成為我們家庭最艱難的經歷之一」。

她還說，「每一天都像是一場惡夢，我們唯一的心願就是知道兒子平安無事，並盡一切努力讓他能夠順利度過這個難關」，且非常擔心兒子的心理健康與身心狀況，「他獨自一人身處異國，無法與家人聯繫，我們甚至連他的聲音都沒能聽到。身為父母，不知道他過得如何，這種感覺讓人心碎不已」。

目前這家人正發起募款活動籌錢，用來支付路易斯波特在台灣接受調查期間所需相關費用。家屬稱，預計法律費用約需1.2萬英鎊，其他費用還包括翻譯服務、通訊費、路易斯波特被拘留期間的生活開銷，以及必要時前往台灣的機票費用。

英國外交、國協及發展部（FCDO）發言人已表示，「我們正在協助一名在台灣遭拘留的英國籍人士的家屬，並與當局保持聯繫」。

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來台被拘留！25歲老師1個月音訊全無　家屬心碎募資

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