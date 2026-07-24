川普新關稅又來！民調揭「共和黨選民也不挺」　專家批評越權

▲川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府23日宣布，依據《1974年貿易法》第301條，以打擊強迫勞動為由，對逾80個貿易夥伴課徵最新一波10%至12.5%關稅。不過，此舉不僅引發批評與法律質疑，民調也顯示不受美國民眾歡迎，恐怕威脅11月的期中選舉。

民主黨砲轟 非真心打擊強迫勞動

民主黨籍加州眾議員桑切斯（Linda Sánchez）批評，「川普總統根本不是認真要打擊強迫勞動，他只是試圖繞過最高法院及國會，重新實施他的非法關稅。」

她質疑，如果真的想要打擊強迫勞動，為何「全球強迫勞動最嚴重」的中國，稅率竟與澳洲相同？

選民荷包苦 共和黨支持者也不挺

今年稍早的哈里斯民調（Harris Poll）也顯示，7成美國人因川普關稅支付更高物價，72%選民認為關稅對消費者弊大於利。

就連共和黨選民也不例外，64%同意川普關稅導致物價上漲，60%認為關稅帶來負面影響。

此外，中東戰爭持續推升能源成本與油價，今年5月美國通膨更攀升至3年新高。

▼美國民眾因關稅承受更高物價。（圖／路透）



專家點出法律挑戰 最高法院恐推翻

世界貿易組織（WTO）前副總幹事、現任彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員沃爾夫（Alan Wolff）23日示警，最新一波關稅再次引發「總統是否擁有決定並執行美國關稅政策的法律權限」之質疑。

他接著明確指出，答案是否定的，因為美國憲法將該權限賦予國會，而國會並未將如此廣泛的權限授予總統，「依憲法規定不能這麼做，「這些新關稅再次體現總統的越權行為，如果在法庭上面臨挑戰，很可能被最高法院推翻。」

▼美國最高法院今年2月推翻川普對等關稅。（圖／路透）

川普核心工具 關稅歷程一次看



《衛報》報導，川普長期將關稅視為保護美國就業與製造業、降低貿易赤字、扭轉所謂「不公平」貿易做法的核心工具。

其政府去年援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球幾乎所有國家課徵「對等關稅」，但今年2月被聯邦最高法院裁定違法。

隨後，白宮立刻改採《1974年貿易法》第122條款，實施臨時全球10%關稅，但其效期僅有150天，將於7月24日午夜後失效。如今第301條的最新措施，則趕在最後關頭接棒。