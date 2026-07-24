伊朗拒絕川普停火方案　若遇襲將攻擊以色列、封鎖曼德海峽

▲伊拉克總理柴迪（左）與伊朗總統裴澤斯基安（右）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，美國透過伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）轉交的停火提案，被伊朗在23日拒絕。這場斡旋破局之際，川普正揚言升高戰事，威脅打擊伊朗的關鍵基礎設施。

伊拉克總理親出訪 停火方案遭伊朗拒絕

伊朗與伊拉克官員透露，伊拉克總理柴迪這趟行程是近日在白宮會晤川普後展開，率領伊拉克代表團前往伊朗德黑蘭，會晤伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），帶來總統川普的停火方案。

停火方案具體內容目前尚不清楚，但伊朗官員表示，這是檯面上唯一的方案，而伊朗政府對於未解決荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權問題的臨時協議不感興趣。

伊朗外長再批美國

針對伊拉克總理的訪問行程，阿拉奇表示，伊朗與伊拉克兩國有共同邊界，在經濟、政治與安全上利益一致、關係密切，此行在當前區域局勢下意義重大。

不過阿拉奇也提到，柴迪有分享訪美的看法與觀察，但德黑蘭與華府之間的斡旋管道已經足夠，「問題不在於訊息傳遞，問題在於美國的態度，那是不合邏輯、貪婪且具控制欲的」。

美伊衝突升溫 伊朗官員：若德黑蘭遭襲將封鎖曼德海峽

過去數周，伊朗與美國之間的緊張情勢持續升高，美軍轟炸伊朗多處軍事基地，以及鐵路、機場、橋樑與海港等基礎設施。伊朗則以彈道飛彈與無人機，對美軍在中東地區的目標發動攻擊。

2名伊朗官員透露，伊朗軍方正預期並準備因應戰事擴大的可能性，若川普兌現威脅、打擊德黑蘭及關鍵基礎設施，伊朗將把戰事擴及整個區域，包括攻擊以色列特拉維夫，並要求葉門叛軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）封鎖紅海戰略水道曼德海峽（Bab al-Mandab）。