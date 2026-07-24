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遭恐龍家長「惡意檢舉」逼死！南韓老師校內輕生　遺書：我沒說謊

記者王佩翊／編譯

Netflix韓劇《鐵拳教育》的爆紅讓各界開始關注老師教權受到侵害、學生與家長惡意申訴的問題。濟州島一名國中教師因勸導經常無故缺席且吸煙的學生，遭其家長指控誣陷並言語威脅孩子，更揚言向教育廳檢舉。該名教師由於精神壓力請病假被拒，最終在校內倉庫留下「我沒有說謊」的遺書後絕望輕生，而此次事件也被判定為因公殉職。

根據韓媒報導，該名濟州島國中教師2025年5月在校內倉庫被發現自殺身亡，整起事情起源於該名教師生前發現班上一名經常無故缺席的學生有抽煙行為，於是對其進行了規勸與指導。然而，該名學生自當天起便不再到校上課。

當老師聯繫學生家長確認狀況時，學生竟辯稱自己是被老師「誣陷吸煙」，並主張「因為害怕老師而不敢去學校」。學生家長隨即指控教師對孩子言語攻擊，並威脅要向濟州道教育廳申訴檢舉。

遭逢惡意申訴與威脅的教師因此患上劇烈頭痛，向學校提出病假申請，沒想到卻遭到校方拒絕。根據公開的師生通話錄音顯示，校方表示，「如果請病假缺席，反而更容易留下口舌。」老師隨後回應，但是我現在已經開始有頭痛症狀…」校方又再強調，「那就先解決家長檢舉這件事再說。」

遺書悲痛告白「我沒有說謊」！警方以無犯罪嫌疑簽結引發爭議

該名教師隨後向學生家長發送道歉簡訊並請求面談，但面談約定最終無疾而終。陷入絕望的教師最後在學校留下寫有「我沒有說謊」的遺書後，於校內倉庫結束了自己的生命。

雖然死者手機中留有與學生家長多達數十通的通話紀錄，但濟州東部警察署卻於2025年12月以「無犯罪嫌疑」為由，正式簽結（內查終結）了對學生家長的調查。

教職團體痛批「第2起西二初事件」！私學年金公團認定因公殉職

南韓各大教職團體將這起慘劇定性為「第2起西二初國小事件」，強烈譴責惡意申訴對教師生命的殘害。私學年金公團（私立學校教職員年金公團）1月經過審議後，正式認定該名教師的死亡與職務存在相當程度的關聯性，宣布認定其為「因公殉職」。

這起事件再度震撼南韓社會，許多網友紛紛痛心留言，「教師管教學生竟要付出生命代價，真的太衝擊了」、「比電視劇還要荒謬的悲劇居然每天都在上演」、「必須嚴懲惡意申訴的家長」。

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