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AV女優「轉戰政壇」當選參議員！深V+白襯衫　爆乳形象照曝

▲▼AV女優成功轉戰政壇！當選參議員　誓言保障成人內容創作者。（圖／IG／aleomanao）

▲奧蒂斯致力為成人內容創作者爭取權益。（圖／IG／aleomanao，下同）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞成人女星進軍政壇！曾以藝名「阿瑪蘭塔·漢克（Amaranta Hank）」在成人影壇紅極一時的前色情女星、現年33歲的戴西·亞歷山德拉·奧馬尼亞·奧蒂斯（Deyci Alejandra Omana Ortiz）20日正式宣誓就任哥倫比亞左翼政黨「歷史公約（Historic Pact）」的參議員。她誓言將利用自己的立法權限，全力為成人內容創作者爭取社會安全保障與法律權益。

從新聞記者到AV女星！33歲前成人影星成功殺進國會

根據哥倫比亞媒體《La Opinión》報導，33歲的奧蒂斯曾是一名新聞記者，2017年踏入成人影視產業並以「阿瑪蘭塔·漢克」之名聲名大噪。她在成人產業從事拍片工作2年後於2019年退役，隨後轉戰政壇。

在今年3月的選舉中，奧蒂斯代表北桑坦德省（Norte de Santander）參選，並位列左翼政黨「歷史公約」候選人名單的第23位。由於該黨在參議院贏得25個席次，成為國會最大黨，奧蒂斯也順利鎖定席次，20日在首都波哥大正式宣誓就職。

▲▼AV女優成功轉戰政壇！當選參議員　誓言保障成人內容創作者。（圖／IG／aleomanao）

痛批社會雙標！誓言為成人創作者爭取勞健保、防範剝削

奧蒂斯在競選期間便主打為成人內容創作者爭取權益。她強調，由於缺乏法律監管、錯誤資訊以及社會偏見，這群從事成人產業的女性長期遭到國家忽視，甚至淪為經紀公司與企業剝削的對象。她承諾將推動相關立法，確保成人創作者享有應有的社會安全保障。

面對部分保守派質疑「前成人女星不配參選」的酸言酸語，奧蒂斯更霸氣反擊，並舉出1970年代義大利著名成人影星小白菜（Ilona Staller，暱稱 Cicciolina）成功轉戰政壇並當選議員的前例。

奧蒂斯直言，「為什麼從事過成人產業的女性就不能爭取公職？問題在於，這個社會明明大肆消費成人影片，卻在權力空間中否定我們發言的可能性。我的親身經歷讓我更加深刻理解不平等、自由的抗爭以及基層經濟，這些都是我承諾直接帶入國會辯論的論據。」

聚焦心理健康與防範性侵！哥倫比亞政壇迎新局

除了推動成人產業合法監管外，奧蒂斯表示，她入主國會後的優先法案還將聚焦於提供優質的心理健康服務，以及推動防範性騷擾與性侵犯的法案。在宣誓就職後，她感性表示，「我感受到我被人民所接納，政治轉型正在進行中，雖然還有很長的路要走，但重要的是這條路已經以某種方式開始了。」

 
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