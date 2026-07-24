SK會長崔泰源「世紀離婚」今宣判！耗時9年　天價財產怎麼分成關鍵

▲南韓SK集團會長崔泰源自認外遇出軌，並與小三育有一女，與盧素英的離婚案纏訟9年。（圖／達志影像／newscom）



記者王佩翊／編譯

南韓SK集團65歲會長崔泰源與同齡的前總統盧泰愚之女、Art Center Nabi館長盧素英的「世紀離婚案」，歷經長達9年的法律拉鋸戰後，發回更審的結果將於24日下午正式出爐。首爾高等法院家事1庭預計於下午2時宣判結果。

結髮結婚27年爆婚姻危機！崔泰源自爆「有混血私生女」

崔泰源與盧素英於1988年9月結婚，育有3名子女，但婚姻最終走向破裂。2015年，崔泰源透過媒體公開表示，「與盧館長之間有著長達10多年的深溝」，並坦承自己有混血私生女的存在。

崔泰源隨後於2017年7月向法院申請離婚調解，但最終破局，並於2018年2月轉入正式訴訟；原本不願離婚的盧素英則於2019年12月改變態度反訴離婚。

在離婚訴訟一審中，法院2022年12月判決崔泰源須支付盧素精神撫慰金1億韓元（約新台幣220萬元）及現金665億韓元（約新台幣14億）的財產分割。然而到了2024年5月的二審，法院認為前總統盧泰愚的「300億韓元（約新台幣6.6億）秘密資金」與盧素英的貢獻對SK集團成長有所助益，因此認定崔泰源持有的SK株式會社股份屬於財產分割對象，將撫慰金大幅提高至20億韓元（約新台幣220萬元），財產分割金額更是暴增至1兆3808億韓元（約新台幣304億元）。

大法院認定「非法資金不計貢獻」！發回更審僅聚焦財產分割

大法院（最高法院）於2025年10月翻轉二審認定。大法院指出，盧泰愚前總統的秘密資金屬於非法資金，即使該筆資金流入SK集團，也不能在財產分割中視為盧素英的貢獻，因此將案件發回重審。當時二審將撫慰金定為20億韓元（約新台幣220萬元）的判決已獲得確定，因此發回重審的焦點僅集中在「財產分割」部分。

發回重審法院於1月9日展開首次言詞辯論，並在3個月後將案件交付調解，但由於雙方立場差異過大、無法達成共識，調解最終宣告無疾而終。法院隨後於6月26日結束辯論程序，並指定了宣判日期。

SK股票算不算「特有財產」？計算基準點股價竟差5倍

本案目前最大的爭議焦點，在於崔泰源所持有的SK股票是否屬於財產分割對象，以及若屬於分割對象，分割比例該如何計算。

崔泰源方主張SK股票是透過繼承與贈與形成的「特有財產」，因此不應納入財產分割範圍；盧素英則主張自己負責撫育子女與家務勞動，為集團經營提供了後盾，因此該股票應被視為共同財產進行分割。

此外，「財產分割的基準時間點」也是關鍵所在。若以二審辯論終結日2024年4月16日為基準，當時SK股價為16萬韓元（約新台幣3528元），崔泰源持有的SK股票價值約為2兆700億韓元（約新台幣456億元）；但若以發回重審辯論終結日的6月26日為基準，當時SK股價已狂飆至80萬韓元（約新台幣1萬7647元）左右，兩者估算出來的財產價值相差5倍以上。

若任何一方對發回更審的宣判結果不服，仍可再次向大法院提出再上訴。