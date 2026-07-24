虎鯨高速衝刺「撞碎翻車魚」　科學家：可能只是好玩

▲虎鯨高速衝刺，撞碎翻車魚。（圖／翻攝frontiersin.org，下同。）



記者吳美依／綜合報導

科學家首次記錄虎鯨（orca）的全新行為，即合作高速撞擊翻車魚，導致魚體瞬間炸裂成碎片，但目的可能不只是為了進食，恐怕只是因為好玩。此研究成果23日已發表在國際期刊《動物行為學前沿》（Frontiers in Ethology）。

撞擊爆炸 潛水員錄下驚人畫面

CNN報導，2024年7月及2025年9月，潛水員分別在墨西哥太平洋海域及加利福尼亞灣（Gulf of California）錄下2起事件。

2起事件都拍到團隊合作行為，一頭虎鯨咬住死去的矛尾翻車魚尾巴，另一頭虎鯨從遠方全速衝來。在撞擊前一瞬間，原本咬住尾巴的虎鯨鬆口，同伴則猛烈撞上翻車魚。

隨著翻車魚「就像火車撞上西瓜」一般四分五裂，年幼虎鯨立刻搶食漂散水中的魚塊，成年虎鯨則撕咬屍體上剩餘的部分。

矛尾翻車魚（sharptail sunfish）為世上最重的魚類之一，體重可逾1800公斤，體長可達3公尺。研究指出，虎鯨撞擊翻車魚使其爆炸確實更容易分食，能讓未成年個體吃到更多獵物殘骸，也能透過合作與共同進食強化社會連結。

進食or好玩？科學家推測2目的



海洋保育機構「波浪之下」（Beneath the Waves）科學家艾爾斯（Kathryn Ayres）親自錄下第一起事件。她指出，事發前翻車魚身上已有明顯傷口，內臟早遭虎鯨取食，「這表示讓翻車魚爆炸或許並非為了立即進食的目標，純粹只是為了好玩。」

艾爾斯推測，翻車魚扁平的體型結構，可能導致牠特別容易在高速撞擊下爆炸。但她強調這個觀點仍屬假說，尚待進一步驗證。

虎鯨愛玩食物 早有先例

未參與研究的虎鯨行為研究所（Orca Behavior Institute）所長希爾茲（Monika Wieland Shields）表示，虎鯨捕食大型獵物時，通常會成對或成群合作行動，但這種宛如魚雷一般撞擊、導致魚體爆炸的行為模式，過去從未被觀察到。

她也提到，虎鯨是出了名地經常「玩弄剛死亡的獵物」，西雅圖普吉特海灣（Puget Sound）的虎鯨就曾被發現將死鮭魚當成帽子戴，互相拋接海獅的皮毛等，「我們也觀察到（虎鯨）與海帶、漂流木、蟹籠之間的互動。在這些案例中，除了玩耍之外，這些行為似乎沒有功能性的原因。」