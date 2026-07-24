曼哈頓爆連環刺傷案　嫌犯猛砍2人「高喊真主至大」

▲曼哈頓23日發生連環刺人案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市曼哈頓23日發生連環刺人案，51歲男嫌莫拉萊斯（Raul Morales）在光天化日下持刀攻擊2名路人，犯案過程中2度高喊「真主至大」（Allahu Akbar），隨後在現場被捕。

2男街上被砍 跪地背上插刀

CNN報導，紐約市警察局（NYPD）下午1時30分接獲報案，迅速抵達曼哈頓上西城（Upper West Side）中央公園西路84街口及86街口一帶，並且逮捕嫌犯。

目擊者艾倫柏格（Marianna Ellenberg）描述，她看見受害者「跪在街上，背部插著一把刀，就像電影場景一樣」。

受害者分別為57歲及50歲的亞裔與猶太裔男性，他們全身遭多處刺傷，被送往西奈山晨邊醫院（Mount Sinai Morningside）救治，目前情況都已穩定下來，預計可以順利康復。

A suspect is in custody after two people were stabbed on Manhattan's Upper West Side, police say. The victims — one Asian and one Jewish — are both expected to survive as investigators work to determine a motive. https://t.co/EDwF2BiMhi pic.twitter.com/Pv6CUcOXCO — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 23, 2026

曾喊真主至大 警方調查動機

紐約市警察局長提施（Jessica Tisch）引述受害者與目擊者說法指出，雖然嫌犯擁有西班牙裔姓名，實施2場攻擊時，卻都高喊「真主至大」。

初步調查顯示，精神健康狀況可能是本案的關鍵因素，「目前莫拉萊斯與2名受害者之間均無已知關聯，2名受害者之間也沒有關係」。

警方仍在調查確切犯案動機，並評估這次攻擊是否屬於仇恨犯罪（hate crimes）。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在社群平台X發文譴責這次「可怕的刺人案件」，「這種充滿仇恨又卑劣的暴力行為，在我們的城市沒有容身之處」。