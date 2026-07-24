川普宣布「動用伊朗資金」賠償船運損失　預告重大軍事懲罰

▲行駛在紅海上的貨輪。（資料照／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普23日表示，任何針對船隻或貨物造成的損害，將由「美國持有並控制的伊朗資金支付」。目前不僅伊朗對荷莫茲海峽船隻構成威脅，德黑蘭支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝）也於20日宣布，在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。

船隻受損伊朗出錢？凍結資產難估算

川普在真相社群（Truth Social）發文宣布，「從現在起，任何對船隻、貨物，或與其相關的一切所造成的損害，都將由美國目前持有並掌控的伊朗資金支付。這些損害可能非常龐大，但不論如何，這是公平且合理的做法。」

不過CNN指出，伊朗遭凍結的海外資產分散於多個金融體系，難以估算確切金額。

美伊6月簽署停火諒解備忘錄時，解凍資產就是德黑蘭的核心訴求之一。但雙方均未遵守承諾，隨著區域衝突持續、伊朗多次在荷莫茲海峽攻擊船隻（Strait of Hormuz），停火已經宣告破局。

▼川普威脅懲罰伊朗與青年運動。（圖／路透）

能源要道雙重威脅 川普預告重大懲罰

青年運動威脅在紅海封鎖沙烏地船隻後，23日宣稱已迫使約10艘船隻折返，並攻擊2艘沙國油輪。川普對此表示，美國將就青年運動的行為向伊朗究責，並警告伊朗及青年運動很快就會面臨「重大軍事懲罰」。

隨著美伊衝突升溫、紅海情勢緊張，作為全球油價基準的布蘭特原油（Brent crude）上漲約7%，收在每桶100.69美元，不僅創下5月22日以來最高收盤價，也睽違2個月再次突破每桶100美元。

▼伊朗也對荷莫茲海峽構成巨大威脅。（圖／路透）



根據《衛報》報導，歐洲中央銀行行長拉加德（Christine Lagarde）已示警「能源衝擊可能進一步惡化」並推高通膨，引發歐元區9月升息的外界預期。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也警告，當前局勢將對石油進口國帶來「嚴峻後果」，坦言目前「沒有任何停火跡象，遑論實現和平的可能性」。

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