美軍「連續13晚」空襲伊朗　川普：他們還沒準備好談判

▲左圖為伊朗貝赫巴漢（Behbahan）22日遇襲，右圖為伊朗沙拉姆切（Shalamcheh）邊境口岸23日遇襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中東局勢持續升溫，美軍中央司令部（CENTCOM）剛才宣布，美軍連續第13個晚上對伊朗軍事目標展開空襲，而美國總統川普稍早則表示，他認為伊朗還沒準備好恢復談判。

美軍中央司令部在X發文宣布，針對伊朗的最新一波打擊行動，在美東時間傍晚6時45分啟動，「這是連續第13晚的打擊，旨在追究伊朗的責任，並削弱伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對商業航運的威脅。」

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

另據CNN報導，川普23日稍早暗示，他還不準備與伊朗針對新的停火協議展開談判。

川普說，「我們在對抗伊朗方面進展非常順利，他們想做點什麼，但我認為他們還沒準備好」，華府預計繼續施壓。

他還表示，伊朗領導層「懷有一些邪惡意圖」，並再次重申絕不允許伊朗擁有核武。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗開始攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻後，美國恢復對伊朗的軍事行動，不僅對該國境內多處目標發動猛烈打擊，也重新實施海上封鎖，而這場進行中的衝突更是再度推高國際油價。