盧比歐：川普政府準備結束俄烏「無意義的戰爭」

▲美國國務卿盧比歐出席東南亞國協（ASEAN）外長會議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）23日表示，川普政府正準備協助結束發生在烏克蘭的「無意義戰爭」，但坦言沒有捷徑能夠達成協議，需要持續提出新的外交思路，才可能取得突破。

烏克蘭戰爭無意義 美致力推動和平

《美聯社》報導，盧比歐在菲律賓馬尼拉（Manila）出席東南亞國協（ASEAN）外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）對談。

他會後談到俄烏戰爭時說，美國過去的斡旋努力「並不成功，或者至少沒有取得成果」，但強調只要「條件及因素改變，讓這件事成為可能」，總統川普仍致力於推動和平。

盧比歐表示，「我們必須找到雙方都能接受的新建議和新想法」，並稱華府對烏克蘭的軍事支持並未改變，北約盟友正在購買武器並移交至烏克蘭。

與盧比歐談話後，拉夫羅夫基本上忽視了記者的提問，僅在稍後透過外交部發表聲明指出，他向盧比歐強調「進一步武裝烏克蘭是不可接受的」，重申莫斯科願以「政治外交途徑」解決衝突，並承諾遵守去年川普與普丁在阿拉斯加峰會上達成的共識。

川普「以頭還眼」 強硬回應伊朗

與此同時，美國與伊朗之間的新一輪打擊行動不斷升級。盧比歐強硬表態，「每一個夜晚，代價都會繼續攀升，直到他們恢復理性為止」。

他宣稱德黑蘭正在「哀求」談判，但川普認為沒必要回應，因為「伊朗顯然還沒準備好達成協議」。

川普此前警告，只要伊朗在荷莫茲海峽對船隻開火，美軍就會摧毀一座伊朗橋樑或發電廠。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）回應稱該國防衛原則是「以眼還眼」（eye for an eye），盧比歐23日則表示，「總統的政策是以頭還眼（a head for an eye），他們將為自己的所作所為付出極其慘重的代價。」

盧比歐還說，即便美國加大投入與伊朗的戰鬥，同時也仍持續關注亞洲事務，除了尋求結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，也施壓古巴政府做出改變。