偏心只栽培學霸孫　日祖父擁1183萬元資產沒人理

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京一名80歲的爺爺甲斐一郎（化名）擁有超過6000萬日圓的資產，但過去他偏心僅關心、資助1名孫子，對其他5名孫子幾乎不聞不問，後來卻是被忽視的孫子取得巨大成就，並留下一句「以前那些事我可沒忘」，讓他感到很落寞。

▲甲斐一郎過去嚴重偏心1名孫子，妻子離世後，他反而落到無人探望的下場。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，甲斐一郎65歲退休，當時除了退休金，他還擁有大約4800萬日圓（大約新台幣946萬元）的金融資產，夫妻倆的年金收入大約是每年340萬日圓（大約新台幣67萬元），在不用擔心退休生活的前提下，他決定資助「自己最看好的孫子」，也就是長子的兒子翔太。

甲斐一郎共有3名子女、6名孫子，孫子翔太從小成績優異，考上明星私立國中、高中，為了考上醫學系，每天讀書超過10小時，沒想到卻在高三時身體出現狀況，最後放棄考大學，如今成為地方一間小公司的行政人員。

甲斐一郎過去深信翔太會成為醫師或律師，累積投入的教育費用將近500萬日圓（大約新台幣98萬元），結果卻不如預期，反而是一直不被看好的孫子悠斗（次子的兒子），靠著獎學金、打工及父母支援，就學期間便開始研發APP，畢業後進入IT公司，26歲自行創業，個人年收入達到1500萬日圓（大約新台幣295萬元）。

甲斐一郎提到，妻子在世時曾多次提醒不要太偏心，但他毫不在意，都是妻子私下偷偷塞紅包、零用錢給其他孫子，後來妻子離世，他在告別式後的聚餐上主動與悠斗搭話，表明如果有資金需求，他願意提供資助，但悠斗只是客氣道謝，並留下一句「以前那些事我可沒忘」，之後祖孫兩人未再交談。

如今80歲的甲斐一郎透過投資坐擁超過6000萬日圓（大約新台幣1183萬元）的資產，但妻子離世後，他才真正意識到自己早已失去家人的信任，不僅子女鮮少回家，就連孫子們恐怕也不會再主動來探望，讓他忍不住感嘆，「等到哪一天我真的出事時，說不定根本沒有人願意來看我。」