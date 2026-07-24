美媒：川普想對伊朗重啟「大規模作戰」　超越史詩怒火

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）23日表示，正認真考慮對伊朗重啟大規模作戰行動，程度將超越今年2月發起的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）空襲規模，相關決策已接近拍板。

川普接受美國新聞網站「Axios」專訪時坦承，此舉會帶來相關後果，但他尚未做出最終決定也沒有設定期限。官員也證實軍事行動未定案，尚未向軍方下達指令。

能源市場動盪與中東局勢

中東局勢升溫已導致國際油價突破每桶100美元大關，若全面重返戰爭，在美國國內將極不受歡迎。川普強調各方面都已準備就緒，若提出要求以色列會在2分鐘內加入。

川普也暗示以色列若參戰將面臨伊朗報復等後果，並重申伊朗想談判但尚未準備好達成協議，因為對方承受的痛楚還不夠多，區域消息人士也證實伊朗高層尚未接受最新方案。

警告代理人將對伊朗問責

過去12天美軍持續加強打擊力道，試圖阻止伊朗在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊商船，但德黑蘭並無改弦易轍意願，甚至在該區域升高相應的攻擊行動。

▲美國總統川普過去貼出的轟炸伊朗照片。（圖／翻攝truthsocial／@realDonaldTrump）

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也在紅海攻擊沙烏地阿拉伯船隻，加劇另一條石油通道緊張。川普在「真實社群」（Truth Social）警告若再開火將要求伊朗負責並施加重大懲罰。