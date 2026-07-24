美匯率操縱報告　台灣等10國列觀察名單

▲台灣被被列入匯率政策密切關注的觀察名單。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國財政部發布最新半年度匯率報告，指出2025年期間沒有任何主要貿易夥伴透過操縱匯率取得不公平競爭優勢。不過台灣、中國及日本等10個主要貿易夥伴，仍被列入匯率政策密切關注的觀察名單。

美方依據1988年「綜合貿易及競爭力法」（Omnibus Trade and Competitiveness Act）進行分析，並無主要貿易夥伴操縱匯率；另一項分析也顯示，2025年沒有國家符合深化分析匯率做法的全部3項標準。

10經濟體名列觀察名單

財政部指出有10個經濟體的匯率做法與總體經濟政策值得密切關注，因而被列入觀察名單。這10個名單包括中國、日本、韓國、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，均與今年1月報告的名單相同。

根據2015年「貿易便利化和貿易執行法」（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act），若國家符合對美貿易順差顯著、經常帳順差龐大，以及持續進行單向外匯市場干預等3項標準中的兩項，就會被列入觀察名單。

美方擴大匯率監測範圍

報告指出泰國、新加坡與瑞士各自僅符合其中一項標準，若在下一份報告中符合標準仍少於兩項，將會被移出名單。過去半年度報告主要聚焦各國是否進行單向匯率干預，以阻升本國貨幣對美元匯率來維持出口優勢。

財政部表示自今年起已擴大監測範圍，開始廣泛評估選擇平抑匯率波動的經濟體，是否以阻升匯率的相同方式來阻貶本國貨幣，持續透過制度確保全球貿易環境公平透明。