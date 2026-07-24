還完30年房貸就賣掉　日退休夫妻曝原因很現實

記者黃翊婷／綜合報導

日本神奈川縣65歲男子佐藤和夫（化名）在還清30年房貸後，選擇將房子賣掉，主要原因來自於對父親晚年的照護經歷，他直言，要維護一棟透天厝其實很辛苦，即使繳清房貸，後續還有稅金、修繕費用等養房成本，最終決定以3480萬日圓脫手，並與妻子搬到車站附近的舊電梯大樓居住。

▲佐藤和夫與妻子還完30年房貸，卻選擇賣掉透天厝，改搬到電梯大樓。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《Gentosha-go》報導，佐藤和夫與妻子美智子在35歲時購入一棟附庭院的透天厝，總價為4280萬日圓，當時他們先支付500萬日圓頭期款，其餘款項則辦理30年房貸，每個月需負擔將近15萬日圓的房貸，在孩子們教育費用最吃重的那幾年，家中的經濟壓力非常大。

不過，在佐藤夫妻的努力下，30年的房貸終於順利還完，夫妻倆還一起去餐廳簡單慶祝。但幾個月之後，已經退休的佐藤和夫突然開始思考是否要將房子賣掉，主要原因是來自對已逝父親晚年的照護經驗，當時一家人也是住在2層樓的透天厝，父親70多歲時就無法爬樓梯，也無力自行整理庭院，「那時候我才真正意識到，維持透天厝其實很辛苦。」

佐藤和夫表示，如今自己65歲了，也感受到身體退化的改變，雖然房貸已經繳清，但後續還有稅金和維持房屋的修繕準備金，光是未來10年的修繕費用預估還得再花將近200萬日圓，養房成本並未消失，而且子女都陸續成家，1年頂多回來1、2次，反而多出很多需要打掃的空房間。

「這是我花了30年才擁有的房子，才剛還完房貸就賣掉，坦白說，真的覺得很浪費。」佐藤和夫直言，是否要賣房，他的內心也很掙扎，後來還是決定請房仲來估價，估值約3480萬日圓，扣除仲介費等相關費用，賣房後可以拿到的實際款項大約是3300萬日圓。

最終，佐藤和夫與妻子選擇賣房，並在車站附近的舊電梯大樓買下一戶居住，花費2280萬日圓，剩下的1000萬日圓就當作未來的修繕費和退休備用金。佐藤和夫坦言，新家設有電梯，浴室、廁所也都裝有扶手，生活變得更舒適，每個月的開銷也和以前差不多，雖然舊家有著許多回憶，「但回憶是一回事，是否適合繼續住下去，又是另外一回事。」