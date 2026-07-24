快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國貿易代表辦公室（USTR）於當地時間23日發布公告，宣布依據《1974年貿易法》第301條，以強迫勞動為由對數十個國家和地區加徵10%至12.5%關稅，以替代即將到期的全球進口關稅。台灣被列在「扣除最惠國（MFN）稅率」關稅為10%或12.5%，台灣跟歐盟稅率同為10％。

新關稅將於美國東部時間24日正式生效。美國貿易代表辦公室指出，在10%全球關稅到期之際，本次行動將對60個經濟體加徵關稅，影響範圍涵蓋美國99%以上的貿易額。

途經貨物給緩衝期

美國高級官員說明，考量到物流傳播與運輸時程，針對在途貨物的相關關稅措施，將延後至美東時間7月28日凌晨12:01正式生效，給予市場經營者緩衝適應空間。

▲美國貿易代表辦公室（USTR）。（圖／路透社）

然而並非所有進口商品都會受到這次新稅率衝擊。美國官員明確指出，燃料、食品以及化肥等基礎民生與農業進口商品，將獲得豁免不予徵收新關稅。

特定產業不重複課徵

此外，受單獨行業特定關稅約束的產品同樣不在徵收範圍內，包含汽車、金屬與藥品等項目；屬於美墨加貿易協定（USMCA）涵蓋範圍的商品，也一併獲得豁免保障。

美國官員補充強調，新關稅絕不會與現有的鋼鐵和鋁進口稅進行疊加徵收，也就是川普（Donald Trump）去年以國家安全為由實施的「232條款」關稅，相關規則將獨立運作。