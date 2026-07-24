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美眾院限制川普對伊朗用兵　參院否決類似決議案

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院今日通過戰爭權力決議案，要求總統川普（Donald Trump）除非獲得國會授權，否則須停止對伊朗的軍事行動。這場表決凸顯出國會兩黨議員對於中東戰事陷入泥淖的極大不滿。

眾院決議要求美軍撤離
這項決議案由民主黨籍聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）提出，要求川普撤出參與對伊朗敵對行動的美軍。眾院最終以214票對208票通過，其中有4名共和黨籍眾議員選擇倒戈支持民主黨陣營。

倒戈的共和黨議員包括巴瑞特（Tom Barrett）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、戴維森（Warren Davidson）及馬西（Thomas Massie）。然而此舉僅具象徵意義，過去數月類似決議均未能阻止戰事延燒。

中東局勢持續升溫惡化
不過參議院在數小時後便以49票對47票否決參院版決議案。其中柯林斯（Susan Collins）支持決議，費特曼（John Fetterman）則反對。目前共和黨在參眾兩院皆掌握微幅多數優勢。

川普原本將行動定調為速戰速決，如今美軍卻深陷其中且傳出人員傷亡。隨著伊朗及葉門叛軍青年運動攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，加上美軍夜間空襲與伊朗反擊，中東局勢恐將進一步升級。

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