美戰爭部次長：台灣屬第一島鏈　確保強大防衛戰力

▲中共海軍進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

記者葉國吏／綜合報導

美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）接受專訪指出，台灣顯然是第一島鏈的一部分，美國對台政策並未改變，整體目標是維持戰略穩定。

他表示川普（Donald Trump）政府設定國家安全戰略，第一島鏈擁有強大的拒止防衛戰力，美國將與盟邦夥伴一同確保達到這項標準。

美國對台政策保持穩定

針對外界對台海戰略的關注，柯伯吉強調國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾說明美方政策沒有改變。在中國政策方面，他指出川普第一任期便主張重新檢視對中經濟政策，個人立場始終保持一致。

▲美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

面對媒體報導五角大廈與盟邦的內部對話，他表示不會發表評論，但絕不會要求盟邦做出超出美國自身能力的事，希望在緊急事件發生時，全球夥伴能站在同一線上。

專注地面部隊與海軍布局

柯伯吉指出戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調美方政策強大且低調，重視實際行動而非炫耀。他分析海戰與兩棲作戰極度複雜，因此美方專注於地面部隊與海軍陣容鋪陳。

他以二戰「不列顛戰役」（Battle of Britain）為例，說明英國皇家空軍當時雖處劣勢但足以達成目的。美方高度關注能在敵方高度拒止環境運作，並能發揮重大成效的平台與彈藥。