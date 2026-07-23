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歐盟宣布重罰Google 327億元　川普政府恐再掀關稅戰

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

▲歐盟認定Google違反《數位市場法》（DMA），一口氣重罰8.9億歐元（約327億元台幣）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

歐盟執行委員會（European Commission）23日宣布，認定Google違反歐盟《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA）相關規範，對Google祭出總額8.9億歐元（約新台幣327億元）罰款。此案不僅創下DMA實施以來最高單一企業罰款紀錄，也可能讓美歐之間的緊張關係再度升高。

根據法新社報導，執委會指出，Google在搜尋結果中優先顯示Google Flights、Google Hotels等自家服務，導致其他競爭業者處於不利地位，因此裁罰4.6億歐元。

此外，Google也被認定限制應用程式（App）開發商引導使用者前往Google Play商店以外的平台購買內容或優惠方案，因此再遭開罰4.3億歐元。

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）表示，這項裁決目的在於維護公平競爭環境，讓更多企業擁有創新與發展的機會，而非由大型平台壟斷市場。

一名歐盟高階官員透露，Google目前仍持續優先展示旗下服務，第二筆裁罰主要針對2024年3月至2025年12月期間的相關行為。

這也是歐盟依據《數位市場法》（DMA）對單一企業開出的最高金額罰單。去年歐盟曾依同一法規，分別對Meta開罰2億歐元、Apple裁罰5億歐元。

執委會也要求Google限期60天內完成改善，若仍未符合規定，未來恐面臨更高額的「定期罰款」（Periodic penalty payments）。

▲川普政府曾嗆歐盟鎖定美國科技巨頭，還揚言祭出關稅反制。（圖／路透）

▲川普政府曾嗆歐盟鎖定美國科技巨頭，還揚言祭出關稅反制。（圖／路透）

值得注意的是，這次裁罰正值美國與歐盟達成降低貿易摩擦關稅協議將滿一週年前夕。美國總統川普（Donald Trump）政府過去曾批評歐盟刻意鎖定美國科技企業，甚至揚言透過提高歐洲商品關稅作為反制。

至於美方是否可能祭出報復措施，歐盟則展現較為強硬的態度。歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）表示，確保歐盟制定的法規獲得完整執行與遵守，本就是歐盟應盡的責任。

目前歐盟與美國已同意，將透過談判方式處理歐盟數位規範可能引發的爭議，不過雙方至今仍未正式展開協商。

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