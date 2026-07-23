青年運動再攻沙國船隻　川普：再打，伊朗一起算帳

▲川普表示，美國準備批准與沙烏地阿拉伯的民用核能合作，但前提是沙國必須加入「亞伯拉罕協議」，不能自行濃縮鈾。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，美國正與沙烏地阿拉伯協商的民用核能合作協議，預計將順利獲得批准。不過，他也對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發出警告，若再度攻擊沙烏地阿拉伯船隻，美方將直接追究伊朗責任。

根據法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，美國能源部與沙烏地阿拉伯討論中的民用核能協議，不會允許任何核原料濃縮（即濃縮鈾）活動，合作內容僅限於和平用途，性質與伊朗、阿拉伯聯合大公國等國現行運作的民用核能設施相同。

川普強調，這項合作案有一項重要前提，就是沙烏地阿拉伯必須加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。他重申，美方支持各國發展不具濃縮鈾能力的民用核能設施，但不接受涉及核原料濃縮的安排。

「亞伯拉罕協議」是在川普第一任總統任內推動的重要外交成果，目的是促成以色列與多個阿拉伯國家建立正常外交關係，進一步改善雙方互動。

談到中東局勢時，川普提到，美軍一年前曾因「青年運動」（Houthi）頻繁攻擊商船、影響國際航運及貿易，而對其展開大規模軍事打擊。他表示，此後即使美國與伊朗發生衝突期間，「青年運動」整體行動仍相對克制。

不過，川普指出，對方近期再次升高行動，並透露「昨晚有兩艘沙烏地阿拉伯船隻遭到開火攻擊」。

他進一步警告，若「青年運動」再次對沙國船隻發動攻擊，美國將把責任歸咎於伊朗，因為華府認定「青年運動」是伊朗支持的代理勢力。一旦類似事件重演，伊朗與「青年運動」都將面臨嚴厲的軍事回應。

川普也表示，自己對「青年運動」近期的舉動感到失望，因為在此之前，他認為對方一直保持相對克制，也做出了較為理性的判斷。

另一方面，「青年運動」則宣稱，已利用飛彈與無人機襲擊紅海上的兩艘沙烏地阿拉伯油輪。外界憂心，此舉不僅可能衝擊全球能源運輸，也可能使美國與伊朗之間的緊張情勢持續升高。