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日本猛暑飆升！6地陷「酷暑日」　靜岡41.1℃刷新今年最高溫

▲▼日本今天共有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透）

▲日本有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

今天（23日）適逢二十四節氣「大暑」，日本高溫持續飆升，全國共有6個地點氣溫突破攝氏40度，正式達到「酷暑日」標準。其中，靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度，不僅創下今年日本最高溫紀錄，也成為當天最熱地點。

綜合日本放送協會（NHK）及《朝日新聞》報導，除了濱松市佐久間之外，岐阜縣美濃市與愛知縣豐田市皆出現40.8度高溫，三重縣桑名市測得40.7度，岐阜縣下呂市金山為40.4度，岐阜縣多治見市則達40.2度，全國共有6地衝破40度大關。

▲▼日本今天共有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透）

▲日本今年新增「酷暑日」名稱，專指最高氣溫超過40度的天氣。

依照日本氣象廳的分類，最高氣溫25度以上稱為「夏日」、30度以上為「真夏日」、35度以上為「猛暑日」。今年起，氣象廳新增「酷暑日」一詞，專門用於最高氣溫超過40度的天氣，而日本也在本月21日首度觀測到符合標準的「酷暑日」。

除了突破40度的地區外，愛知縣名古屋市最高達39.9度，山梨縣甲府市39.7度，東京都府中市39.3度，長野縣飯田市38.4度，多個地區都處於危險高溫等級。

▲▼日本今天共有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透）

值得注意的是，包括靜岡縣濱松市佐久間、愛知縣豐田市及長野縣飯田市等在內，全日本共有16處觀測站刷新設站以來的最高氣溫紀錄。

日本氣象廳分析，這波極端高溫主要受到兩股高氣壓共同影響。位於日本南方的太平洋高氣壓勢力增強，範圍延伸至西日本及東日本；同時，高空的「西藏高氣壓」也由大陸方向擴展至日本上空。

▲▼日本今天共有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透）

▲氣象廳表示，兩股高氣壓同時籠罩日本，是這波極端高溫的主因，部分地區高溫還會持續。

在兩大高氣壓疊加作用下，從高空到近地面都被暖空氣覆蓋，夜間散熱不易，加上白天陽光強烈照射，使氣溫持續攀升。另外，沿著太平洋高氣壓邊緣吹送的偏西風，將內陸蓄積的熱空氣帶往東海地區，也進一步推升當地氣溫。

日本氣象廳預估，24日之後太平洋高氣壓將逐漸向西移動，關東地區高溫可望略為緩和；不過東海至九州一帶仍將維持危險等級的炎熱天氣，民眾需持續做好防暑措施。

▲▼日本今天共有6個地區飆破40度，靜岡濱松市更測得41.1度，創下今年最高溫。（圖／路透）

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日本6地衝破40度！　靜岡41.1℃最高溫

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