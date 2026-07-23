百年名校撐不住！　黃仁勳夫妻豪捐24億接手重生「夫妻直接冠名」

▲黃仁勳夫妻豪捐7500萬美元（約24億元），協助范德比大學在舊金山成立藝術設計學院。（圖／記者黃克翔攝）



記者董美琪／綜合報導

美國田納西州范德比大學（Vanderbilt University）宣布，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jen-Hsun Huang）與妻子Lori Huang捐出7500萬美元（約新台幣24億元），協助校方在舊金山校區成立全新的藝術、建築與設計學院。黃仁勳表示，創意是驅動創新的核心力量，科技與藝術相互結合，才能共同塑造人類文明。

擁有120年歷史、被譽為加州重要藝術人才培育基地的加州藝術學院（California College of the Arts），今年1月因招生人數持續減少，宣布停止辦學，目前正進入最後一學年。

范德比大學與加州藝術學院完成校地收購協議，並規劃設立舊金山校區。校方21日正式宣布，將成立以黃仁勳夫婦（Jen-Hsun and Lori Huang ）命名的藝術、建築與設計學院，作為新校區的重要發展核心。

▼黃仁勳夫婦認為，在科技快速演進的時代，真正推動創新的關鍵依然來自創意。（圖／攝影中心）



這筆7500萬美元捐款採取配對募款（matching gift）方式，希望帶動更多善款投入。范德比大學指出，目前已募集超過1億美元，其中也包含舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）所創立的非營利組織Tipping Point Community提供的資助。

事實上，黃仁勳夫婦長期投入教育與藝術領域。過去曾向母校俄勒岡州立大學（Oregon State University）累計捐贈至少5000萬美元；2025年，當加州藝術學院面臨財務危機時，也曾提供2250萬美元協助校方度過難關。

范德比大學表示，黃仁勳始終相信，一座偉大的城市除了科技發展，更需要充滿活力的創意文化，而藝術與設計將是舊金山邁向下一階段發展不可或缺的重要元素。

黃仁勳家族希望，透過這項捐贈強化藝術與設計對舊金山文化、經濟及城市認同的影響，同時培養更多創意人才，帶動創業能量，進一步完善當地的創新生態系。

身為全球AI重鎮的舊金山灣區，近年持續聚焦人工智慧產業。黃仁勳夫婦認為，在科技快速演進的時代，真正推動創新的關鍵依然來自創意。

黃仁勳表示：「科技讓我們能打造更多可能，而藝術與設計則告訴我們，為何要打造這些事物。兩者共同形塑文明。」

在AI是否衝擊藝術創作者的討論持續延燒之際，這所新學院將規劃大學部及研究所課程，並將科技與藝術結合。當地媒體指出，這套融合創新科技的新型藝術教育模式，已獲得社區不少正面回響。