泰國南部爆恐攻！10槍手「90秒血洗檢查站」畫面曝　射殺5士兵

▲槍手搭乘皮卡車對檢查站士兵發動攻擊。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國南部陶公府（Narathiwat）22日發生恐怖襲擊事件，約10名身穿黑衣偽裝成軍人及穆斯林婦女的武裝分子，傍晚搭乘皮卡車與機車突襲一處軍方檢查站，持M16與AK-47突擊步槍狂掃上百發子彈，甚至拋擲土製炸彈。整起襲擊過程僅耗時1分30秒，造成5名游擊士兵身亡，另有6名平民受傷，其中包括一名3歲女童與一名10歲男童。

偽裝黑衣軍與婦女！十多名槍手「1分30秒血洗檢查站」

根據泰國警方與軍方調查，這起恐怖襲擊發生於22日晚間6時45分左右，地點位於陶公府拉艾區（Rangae）的一處軍方檢查站。監視器畫面顯示，作案槍手超過10人，分為兩組執行行動。

第一組主要攻擊團隊中，有6名槍手身穿類似軍人的黑衣、戴黑色遮陽帽，搭乘一輛黑色日產皮卡車，並坐在車斗上持M16與AK-47步槍猛烈掃射；第二組則是騎著機車跟在後方，其中騎士身穿白衣，後座男槍手則「穿著黑色穆斯林女性罩袍」作為偽裝，而槍手則是持AK-47與11毫米手槍在後方進行戒備與火力掩護。

當皮卡車駛近檢查站時，槍手立即對現場執勤的3名士兵瘋狂掃射。士兵中彈倒地後，暴徒甚至停車「補槍」，並壓制掩體內的另外2名士兵，導致5名軍人全數死亡。

隨後，槍手冷血搜刮現場殉職士兵的裝備，搶走4把折疊式AK-47步槍、1把11毫米手槍、4個彈匣以及5名士兵的防彈背心，並在逃逸前拋擲了一枚土製管狀炸彈開路。監視器顯示，槍手從發動襲擊、搜刮裝備到逃離現場，整個過程僅耗時約1分30秒。

趁3人休假發動突襲！現場留百發彈殼、焚車滅證

軍方消息人士透露，該檢查站平時由8名士兵駐守，但事發當天正好有3名士兵休假，僅剩5人留守。武裝分子顯然精準掌握軍方動態，預先召開會議策劃並選擇在此空檔發動致命襲擊。

軍警鑑識人員在現場搜集到超過100發包括M16、AK-47及11毫米手槍的彈殼。事發後約1小時（晚間8時左右），警方在鄰近的斯里沙空區（Si Sakhon）發現了攻擊者使用的黑色皮卡車，但已被槍手燒毀滅證。警方經查證發現，發現該車掛載的是假車牌，目前正透過車體號碼追查車主。

5名士兵悲痛殉職！10歲男童中彈送醫

這起慘劇共造成5名士兵不幸殉職，分別是43歲上士Teerayuth Somakerd、43歲志願兵Wimol Dabthong、23歲志願兵Zakariya Jehneh、34歲志願兵Nattasit Kaewsena以及34歲志願兵Salahudin Pi。

此外，交火過程也波及6名平民，其中一名10歲男童大腿遭流彈擊中受重傷，目前已被緊急轉送至陶公府拉查納卡林醫院（Narathiwat Rajanagarindra Hospital）搶救中，而包含3歲女童在內的另外5名輕傷者治療後已獲准回家。

泰國政府強烈譴責：恐攻行為

泰國政府發言人拉恰達·達納迪萊克（Rachada Dhnadirek）隨即發表聲明，強烈譴責此次事件為「恐攻行為」，直指此舉嚴重威脅國家安全，並對當局正在努力推動的和平進程造成極大衝擊。

數十年叛亂根源無解

泰南邊境地區緊鄰馬來西亞，長期深陷分離主義武裝衝突。該地區原為北大年蘇丹王國的領土，在1909年依照暹羅與英國簽訂的條約割讓後，納入泰國版圖，但當地居民以信仰伊斯蘭教的馬來人為主，分布於北大年（Pattani）、惹拉（Yala）、那拉提瓦（Narathiwat）及宋卡（Songkhla）部分地區。

根據衝突觀察組織「深南觀察」（Deep South Watch）統計，現階段衝突自2004年全面升溫以來，累計已奪走超過7800條人命。

和談前景再添變數

泰馬兩國自2013年起在馬來西亞斡旋下展開和談，但多年來進展停滯，未能達成任何具體成果。現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾在4月任命新首席談判代表，承諾重啟與主要武裝組織「民族革命陣線」（Barisan Revolusi Nasional，BRN）的對話，然而正式會談迄今尚未恢復。