運將繞路又摸腿？泰女嚇壞跳車縫9針　真相逆轉「都是她編的」

▲女子指控摩托計程車司機繞路、性騷擾。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國一名女子公開指控一名摩托計程車（motorcycle taxi）司機性騷擾，讓自己因為害怕而跳車受傷，引發軒然大波。未料調查結果大逆轉，她如今已坦承捏造部分情節，並且公開道歉。

司機繞路摸大腿？她自稱跳車縫9針

Thaiger等泰媒報導，一名泰籍女子在X發文表示，她在暖武里府（Nonthaburi）衝擊競技場（IMPACT Arena）參加南韓人氣男團GOT7隊長JAY B（林在範）的粉絲見面會後，搭乘摩托計程車返回飯店。

未料，司機沒有特別告知，就轉入一條黑暗又荒涼的路線，還刻意兜圈長達10分鐘，並2度觸碰她的大腿。

女子宣稱，她為求脫身而跳車，導致受傷並縫了9針，還附上「兜圈」以及在醫院拍攝的影片和照片。這篇貼文迅速引發大量關注，就連Jay B本人也留言關心，網友們也紛紛表達安慰。

網友揪出疑點 司機驚覺被誣賴

不過，部分網友對事件細節產生質疑，因為女子提供的「證據影片」非常薄弱且與描述不符，對司機的指控似乎只是片面之詞。於是，一些人根據影片中的司機穿著，找到了50多歲的帕特（Phat），他驚覺遭到誣賴後，很快前往警局報案。

TNN Thailand報導，警方調取飯店監視器畫面發現，鏡頭清楚拍到摩托計程車最終把女子送下車，而且她也正常走進飯店，沒有任何受傷或異常跡象。

帕特向泰媒KhaoSod解釋，當時他載這名女子走捷徑，全程只需2公里，遠比一般路線的8公里短得多，還因此主動將車資從200泰銖（約新台幣191元）降至80泰銖（約新台幣76元），「但她付了100泰銖（約新台幣95元），我稱讚她人很美、人很好。」

女子發文道歉 司機採取法律行動

隨著真相大白，女子終於改口道歉，證實司機是無辜的。她坦承「某些情節有所誇大」，包括跳車、受傷及所謂的性騷擾行為，但當晚自己確實感到焦慮害怕，才會發文提醒大家。

對此，帕特已經採取法律行動，雖願意原諒對方，但若透過司法程序獲得任何賠償金，將全數捐給流浪動物救援機構及有需要的人。