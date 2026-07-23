屍體腐敗變色！日男「疑在車上被熱死」陳屍副駕　警懷疑是中暑

▲日本一名高齡男子被發現陳屍在車內，遺體已經開始腐敗。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣西宮市一處戶外停車場23日上午發現一起死亡案件，一名70多歲男子被發現陳屍在一輛停放在停車場的轎車的助手席上。由於遺體皮膚已出現變色且開始腐敗，研判已死亡一段時間。警方懷疑男子可能是因為近日的極端高溫引發中暑或是其他急性病症導致死亡。

「車內有人癱軟無反應」！居民驚見車內屍體連忙報警

根據MBS NEWS報導，日本兵庫縣警方表示，有民眾23日上午7時24分向警方通報稱，位於西宮市甲子園口住宅區的一處停車場內，有人癱軟倒在一輛停放的車子內，「看起來情況不太對勁」。

警察與救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，發現一名高齡男子正坐在副駕駛座，經評估已無生命跡象，當場確認死亡。警方初步檢視發現，死者身上並無明顯外傷，衣服也相當整齊，排除遭到外力打鬥的痕跡，目測約70多歲。由於男子遺體已出現明顯變色與腐敗現象，警方研判死者已死亡一段時間。

露天車廂宛如烤箱！遺體變色腐敗疑高溫引發中暑

經過調查，死者為該停車場的承租者。由於停車場並無遮陽設備，屬於完全露天的狀態，且現場發現車輛的引擎並未啟動，意味著車內完全沒有開啟冷氣運作。鑑於近日全日本連日出現接近甚至突破40度的極限酷暑，警方初步懷疑，死者可能是在車內因中暑或其他突發性症狀猝逝，目前正針對確切死因與事發經過進行深入調查。