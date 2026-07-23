英25歲老師「幫朋友帶行李」來台灣被拘留！　母心碎發聲

▲路易斯波特來台灣被拘留。（圖／翻攝自Crowdfunder）

記者詹雅婷／綜合報導

英國25歲舞蹈老師路易斯波特（Lewis Potter）今年6月來台灣，但台灣當局在他攜帶的行李箱中查獲某種物品，把他拘留，然而路易斯波特堅稱不知情。他的母親心碎表示，已超過1個月無法與路易斯波特取得聯繫；英國政府則稱正與當局保持聯繫，並協助在台灣遭拘留的英籍人士家屬。

替朋友帶行李 25歲英男來台被抓

每日郵報報導，路易斯波特原本計畫和朋友一起到台灣旅行，此人在出發前不久便取消行程，但有請他幫忙帶行李箱。路易斯波特的母親安德里娜勞（Andrina Law）直言，「（兒子）說他信任這名朋友，而且沒有理由懷疑行李箱會有什麼問題」。

只不過到台灣之後，路易斯波特就被台灣拘留，因為他幫朋友帶的行李箱裡面被查獲有某種物質；面對這狀況，路易斯波特堅稱不知情。

家人心碎發聲 每天都像惡夢

母親安德里娜勞表示，案件正在調查中，路易斯波特也有獲得法律協助，「我們心都碎了……這一個多月來，我們完全無法與他聯繫，也不知道發生了什麼事。這種不確定感、語言隔閡，再加上7小時的時差，讓這成為我們家庭最艱難的經歷之一」。

她還說，「每一天都像是一場惡夢，我們唯一的心願就是知道兒子平安無事，並盡一切努力讓他能夠順利度過這個難關」，且非常擔心兒子的心理健康與身心狀況，「他獨自一人身處異國，無法與家人聯繫，我們甚至連他的聲音都沒能聽到。身為父母，不知道他過得如何，這種感覺讓人心碎不已」。

根據報導，現年25歲的路易斯波特是一名專業舞蹈老師，是LP Creative舞蹈教室的指導老師。他的家人提到，路易斯波特致力於透過舞蹈幫助兒童與青少年，激發孩子們的自信心、鼓勵他們追逐夢想，「認識他的人都知道他是多麼出色的一個人。他善良、體貼、勤奮，總是把別人放在自己之前」。

英國政府協助中

家人也指出，為了讓路易斯波特能夠順利返回英國，預計需要負擔1.2萬英鎊（約新台幣51.8萬元）的法律費用。這家人已發起募資活動，協助籌集相關費用。

英國外交、國協及發展部（FCDO）發言人證實，「我們正在協助一名在台灣遭拘留的英國籍人士的家屬，並與當局保持聯繫」。