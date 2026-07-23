日防長籲「打破禁忌」討論核武　日政府：堅持非核三原則

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎22日表示，若不打破核武議題的討論禁忌，沒有一國能憑一己之力確保安全，引發部分批評聲浪。內閣官房長官木原稔今（23）日對此表示，政府將繼續堅持「非核三原則」。

國際情勢變化 小泉籲突破核武禁忌

NHK、《共同社》等日媒報導，小泉訪問比利時，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會談後舉行記者會。

他提到，中國在日本專屬經濟區（EEZ）舉行實彈演練，俄羅斯也在英吉利海峽（English Channel）水域展開實彈演練，「這次會談讓我們再次對彼此的安全保障環境變化達成共識，重新確認印太地區與歐洲-大西洋地區的安全保障密不可分。」

被問及對核武的看法時，小泉以法國調整核武政策為例指出，面對國際局勢快速變化，「如果不打破禁忌進行討論，任何國家都無法單憑一己之力確保安全。這是理所當然的事。」

原爆倖存者痛批 不懂戰爭傷害

不過，日本原爆倖存者組織「日本被團協」對此言論反應激烈。代表委員田中熙巳痛批，「以擁有核武為前提的發言令人無法接受」，更直指小泉不曾經歷戰爭，恐怕不理解核武帶來的真實傷害，但也正因如此不該輕率發言。

▼日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）



該組織事務局長濱住治郎也指出，忽視81年前廣島與長崎的歷史慘劇，企圖以擁核為前提展開討論，「是絕對不應該發生的事」。他警告，「如果只談國家之間的安全保障，而不談人與人之間的安全保障，核武是永遠不會消失的。」

政府急滅火 堅持非核三原則

面對部分輿論反彈，日本內閣官房長官木原稔今（23）日表示，小泉之所以發表上述言論，是因為日本目前面臨二戰後最嚴峻安全情勢，而且核武威脅確實存在，他才認為有必要讓民眾了解，政府未來應該採取何種防衛措施。

木原稔也指出，政府將繼續堅守「非核三原則」，透過強化自身防衛能力及提升美國「延伸嚇阻」可信度來維護和平。至於是否會在修訂「安保3文件」時檢討「非核三原則」，他則表示議題仍在討論中，現階段不便評論。