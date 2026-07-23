23歲環球小姐佳麗「離奇陳屍公寓」！死因不明　不排除他殺

▲阿基諾被發現陳屍在自家公寓。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

曾代表參加2026年環球小姐（Miss Universe）比賽的23歲洪都拉斯佳麗阿基諾（Wualys Suseth Fuentes Aquino），日前被發現陳屍於自己的公寓內。由於家人多日無法與她取得聯繫，警消獲報前往查看才揭發這起悲劇。目前警方尚未排除外力介入或他殺的可能性，全案正展開深入調查。

多日失聯惹疑！23歲環球小姐佳麗陳屍公寓

根據《每日星報》報導，現年23歲的阿基諾是洪都拉斯選美界的明日之星，她的家人因連續多日未能與她取得聯繫，心急如焚地向警方尋求協助。警方與家屬20日抵達她位於洪都拉斯的公寓，並破門而入，但卻發現她已無生命跡象，當場確認死亡。

當地警方與檢調單位已正式介入，並進行驗屍，以釐清確切死因。警方同時封鎖她的公寓，持續收集證據。警方表示，目前案件仍處於調查階段，在鑑識報告出爐前，「不排除任何可能性，包含他殺或外力介入」。

主辦單位痛心發聲！大讚她是「溫暖且充滿才華的明日之星」

阿基諾突如其來的死訊震撼了當地選美界。2026年環球小姐選美主辦單位隨後發表聲明，深切哀悼她的離世，並盛讚她在賽事期間展現出的卓越才華、獨特魅力以及對其他參賽佳麗的無私支持。

特古西加爾巴（Tegucigalpa）環球小姐組織也形容阿基諾是一名「熱情善良、充滿奉獻精神」的女孩。除了模特兒事業之外，阿基諾生前同時在洪都拉斯國立自治大學主修國際行銷與社會工作，熱愛旅遊的她經常在社群媒體上分享生活，被親友與粉絲視為充滿正能量與遠大抱負的年輕女性。