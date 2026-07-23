高市「台灣有事」後首度破冰！日本外相證實：與中國外長王毅交談

▲2019年11月25日，中國外交部長王毅和日本外務大臣茂木敏充曾在東京會晤前合影。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充昨（22）日在菲律賓出席東協（ASEAN）外長會議時，與中國外交部長王毅短暫交談，成為去年11月因台海議題導致日中關係惡化後，兩國外長首度接觸。茂木敏充表示，日本與中國在地區和平皆扮演重要角色，「未來繼續保持對話極為重要」，外界關注此舉是否有助於改善雙邊關係。

根據《日本放送協會》、《共同社》，茂木敏充今（23）日向媒體透露，他於22日中午在菲律賓首都馬尼拉與王毅碰面，雙方進行短暫的言談交流。他表示，談話內容涉及「雙邊關係」，但未進一步公開具體細節。

茂木敏充、王毅當時皆因參加東協系列外長會議而停留馬尼拉。茂木敏充證實，當時他正好準備出席日本與東協的外長會議、而王毅則是剛結束與東協的外長會議，因此雙方以擦身方式短暫接觸，不過時間有限，交流過程並未安排口譯。

茂木敏充、王毅此次接觸，被視為兩國外交管道重新出現互動訊號。此前，日本首相高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時談及「台灣有事」相關議題，引發北京當局強烈不滿，導致雙邊關係陷入低潮，外長層級對話也因此中斷。

▲日本外務大臣茂木敏充前往菲律賓馬尼拉出席東協外長會議。（圖／達志影像／美聯社）

茂木敏充過去多次向中方強調，正因為日本與中國之間存在著許多待解的議題，因此才更需要維持溝通管道暢通。此次與王毅交談後，茂木敏充再次表示，「日本與中國對地區和平負有重大責任，持續對話非常重要。」

外界關注，日中外長此次接觸是否能成為後續高層交流的契機。其中一項焦點，是今年11月中國主持亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平是否有機會進行會談。

除了與王毅接觸以外，茂木敏充也透露，他在21日晚間出席菲律賓外交部長拉扎羅（Tess Lazaro）所主持的晚宴活動時，曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫短暫交換意見，討論雙邊關係與區域情勢。

茂木敏充表示，俄羅斯是日本鄰國之一，日本政府仍需透過政府間溝通與人員交流，適當管理雙邊關係。他強調，日本將持續從「如何才能符合國家利益」為出發點，調整整體外交政策。