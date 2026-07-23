毛毛的？日本推「人體冰箱」　進去「冰」10分鐘就消暑

▲日本冷凍設備業者推出1款被稱為「人體冰箱」的個人冷卻設備，不過要價不菲。（翻攝自TRUSCO YT）

圖文／鏡週刊

日本連日遭遇極端高溫襲擊，部分地區氣溫飆破38℃，政府接連發布中暑警戒，民眾與企業紛紛尋找更有效的降溫方式。在這股「抗暑需求」下，日本冷凍設備業者推出1款被稱為「人體冰箱」的個人冷卻設備，號稱只要進入艙內短短10分鐘，就能快速降低體溫、緩解高溫造成的不適。

這款名為「Do Hiemon Box」的個人冷卻箱，由日本冷凍設備公司SDRS與工具箱製造商合作開發，外觀宛如1座金屬冰箱，前方設有透明玻璃門，內部則配置座椅。使用者只需打開艙門坐入其中，設備便會將約攝氏5度的強勁冷風集中吹向頭部、頸部、肩膀與背部等部位，協助身體迅速散熱。

製造商表示，設備內部溫度可維持約15℃，並提供3種冷卻與風量模式，系統最多運作20分鐘後會自動停止，以避免使用者過度降溫。業者宣稱，使用者進入約5分鐘後即可感受到明顯涼意，停留10分鐘則有助於降低體溫、舒緩因酷熱引發的疲勞與熱衰竭症狀。

除了降溫效果外，「Do Hiemon Box」也主打節能與便利性。根據製造商說法，設備每小時運轉成本僅約16日圓（約新台幣3.17元），耗電量約為一般移動式冷氣的一半，且不需要額外安裝工程，底部設有滾輪，可輕鬆移動至不同場所使用。

業者目前主要鎖定工地、農業現場、工廠等高溫工作環境，希望成為戶外工作者的防暑設備，未來也可應用於購物中心、學校、祭典活動與體育場館等場所。目前這款「人體冰箱」已透過日本工業冷凍設備通路販售，售價約150萬日圓（約新台幣30萬元），主要提供企業與政府單位採購。

隨著全球暖化加劇，日本近年夏季高溫紀錄不斷刷新。日本氣象廳指出，去年日本迎來自1898年有紀錄以來最熱夏季，全國平均氣溫較常年高出2.36℃，甚至曾出現超過40℃的極端高溫。光是今年7月中旬，日本1週內因中暑送醫人數突破1萬人，熱傷害問題持續升溫。

面對越來越嚴峻的酷暑環境，「人體冰箱」也開始在日本部分公共場所亮相，有地方政府甚至開放民眾免費體驗，讓路人在烈日下能短暫進入「冷卻艙」降溫。



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