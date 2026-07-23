性交易現況曝！成年韓男「10人中有4人」曾買春　泰國成遠征天堂

▲統計顯示，南韓10名成年男性，約有4人曾有買春經驗。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府最新調查顯示，平均每10名成年男性就有將近4人有買春（性交易）的經驗，比例達37.7%。其中，首次嘗試買春的年齡集中在20至24歲，近年雖整體買春比例下降，但近1年內曾買春者平均次數仍達11次以上。調查也發現，海外性交易以50多歲族群比例最高，非法招攬管道則逐漸轉向社群平台與聊天應用程式。

至於泰國、越南，則淪為成年韓男遠征海外性交易的天堂。

根據韓媒《News1》，南韓性別平等家庭部今（23）日公布「2025年性交易實態調查」結果。此項調查針對1500名成年男性進行，其中37.7%表示一生中至少曾有過1次購買性服務的經驗。

從歷年數據來看，成年男性終身買春經驗比例呈下降趨勢，2016年為50.7%，2019年降至42.1%，2022年為37.4%，2025年則為37.7%，大致維持在相近水準。

在首次購買性服務年齡方面，20至24歲比例最高，占45.4%；其次為25至29歲，占24.2%，30至34歲占17.1%。此外，40歲以上首次買春者占5.3%，35至39歲占4.4%，19歲以前則占3.5%。

至於首次買春原因，最多受訪者回答「好奇心」，比例達41.7%。其次依序為朋友、同事或前輩慫恿者占29.5%；解決生理需求者占26.9%；入伍等人生重大事件前尋求刺激者占26%；聚餐飲酒後集體前往者占24.6%。

▲職場聚餐後相約集體買春的比例正逐年下降。（示意圖／VCG）

調查顯示，職場聚餐後集體買春的比例逐年下降。2016年有31.2%受訪者表示曾因「聚餐等飲酒場合後一起前往」而買春，2025年降至24.6%。南韓性別平等家庭部分析，過去職場內集體飲酒文化可能與性交易習慣存在關聯，但近年相關風氣有所減弱。

至於近1年內曾購買性服務的成年男性為128人，占全部受訪者8.5%，較2016年的20.9%減少59.3%。不過，這些人近1年內累計買春次數達1422次，平均每人11.11次，雖低於2022年的12.6次，但仍比2019年的5.05次增加逾一倍。

海外性交易部分，受訪者中有5.9%表示曾有過海外買春經驗，但有32%的人表示身邊人士曾有海外性交易的經歷。調查單位認為，部分受訪者可能低估自身經驗，但也可能因媒體頻繁報導，而擴大對「周遭人士」的認知範圍。

在海外性交易地點方面，曾有海外買春經驗者以50多歲族群比例最高，達10.1%。受訪者提及的國家包括泰國31.5%、越南28.1%、菲律賓21.3%以及中國21.3%。

▲性招待可能轉為更隱密、難以察覺的方式進行。（示意圖／VCG）

此外，近3年內曾涉及職場性招待的比例為4.6%，曾接受性招待者為5.8%。與2016年相比，提供性招待經驗下降47.1%，接受性招待經驗下降44.8%。南韓性別平等家庭部指出，儘管傳統形式的性招待文化正在減少，但社會仍認為相關行為可能轉為更隱密、更難察覺的方式存在。

對於法律認知方面，94%的受訪者知道買春屬於處罰對象，高於2016年的86.1%；知道提供性服務者同樣可能受罰的比例，也從2016年的80.7%升至2025年的90.9%。

調查同時分析網路性交易現況，發現業者主要利用Telegram，占43.8%，其次為KakaoTalk，占40.27%，LINE則占14.14%。研究人員分析社群平台X上2.5萬則相關關鍵字貼文，其中有1萬465則被判定涉及性交易仲介或色情業者廣告，占57%。

針對青少年可能接觸的隨機聊天應用程式，調查截至2024年10月發現，南韓共有295款相關App，其中90.2%為南韓國內業者營運。12款被列為青少年有害媒體的聊天App，均未標示青少年危害提醒或性交易警告訊息。

此次調查由南韓性別平等家庭部委託韓國刑事法務政策研究院與韓世大學產學合作團隊執行，於2025年4月至12月間透過線上問卷、網站及應用程式分析完成。調查結果屬研究資料，並非國家正式統計。

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