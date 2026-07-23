不是美國！「全球最自戀國家」出爐　中國拿下第2名

▲美國一份跨國研究指出，德國是全球最自戀國家。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州立大學（Michigan State University）一份研究指出，「全球最自戀國家」由德國高居榜首，中國、伊朗分別位居第二與第三名。不過，被普遍視為「自我中心」代名詞的美國，卻只排在第16名，讓不少人跌破眼鏡。

這項大規模研究針對全球53國、約4萬5800名受訪者展開調查，評估各國民眾在「自戀特質」上的表現，並分析國籍、社會性別（gender）及主觀社會地位如何影響自戀傾向。

研究人員要求受訪者評估自身是否認同「我的卓越貢獻讓自己成為眾人焦點」、「我希望對手失敗」等敘述，再據此量化「自戀性讚賞」，涵蓋尋求關注、渴望他人讚賞、過度自我膨脹等面向。

其中一名研究者、人格心理學副教授喬皮克（William Chopik）向BBC Science Focus表示，「美國在公共討論中經常被視為自戀的典型，大家可能以為它會遙遙領先，但實際上它雖偏高，卻不是最極端的。」

另一方面，自戀程度最低的國家則包括塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭與丹麥。出乎意料的是，集體主義文化風行的國家，反而比崇尚個人主義的社會呈現出更強烈的自我優越感。

該研究也發現，年輕族群的自戀程度普遍高於年長者，喬皮克認為這與「建立自我認同」的發展階段密切相關。整體而言，男性的自我中心傾向也高於女性。

不過，喬皮克強調，「每個國家內部都有廣泛的差異，有人自戀、也有人謙遜，真實情況比刻板印象複雜得多。」