波音200架飛機大單卡關！傳中國追加條件　美中貿易停火添變數

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與中國先前達成採購200架波音客機初步協議，如今面臨破局危機。Politico指出，中方突然提出新條件，要求美方針對波音引擎零組件及服務保證提供長期供應保障，以防未來遭美國限制出口，導致談判陷入僵局，恐讓雙方脆弱的貿易停火再蒙陰影。

這筆價值估計達170億至190億美元的巨額交易，是5月川習會為數不多的具體成果之一。一旦交易延宕或受阻，恐影響美中的脆弱貿易休兵局面。

知情人士透露，北京要求獲得波音引擎與備件的長期供應承諾，這狀況令白宮感到意外，讓談判陷入僵局。3名知情人士稱，白宮預計本週向訪美的中國外交部副部長馬朝旭提出此事。熟悉美方思維的人士直言，「這筆波音交易正在瓦解」。

白宮認為，飛機售後維護並不在總統川普與中國國家主席最初達成的共識之內。消息人士稱，「爭議焦點倒不是飛機價格，而是圍繞引擎、備件、維護和保養的長期配套方案」，中國希望確保未來不會依賴一套可能被美方限制的技術後援。

此外，針對中國政府承諾至2028年每年採購170億美元美國農產品的部分，知情人士透露，北京目前履約進度相當有限，美國政府官員也計畫在與中國外長的會談中提出這項問題。知情人士表示，「大豆採購其實是最近這兩周才真正開始加速……現在華府這邊正在檢視峰會後實際交付數量，情緒也越來越不滿」。

國際危機組織中國問題專家懷恩（Ali Wyne）分析，中方刻意延後批准大型採購具戰略考量，藉此讓川普持續關注穩定美中關係，以確保交易最終能推進，「中國官員認為，與其說習近平需要維持與川普的關係，不如說川普更需要這種互動，尤其是在美國期中選舉前避免經濟衝突升溫。因此，北京並不急於完成這些交易」。